Milan, di nuovo in campo: domenica sfida al Genoa

Il Milan è tornato al lavoro dopo il ko di ieri sera contro l'Arsenal. Una sconfitta meritata, con i Gunners che hanno dominato per tutti i 90 minuti della gara. Ora alla squadra di Gattuso servirà una vera e propria impresa settimana prossima all'Emirates Stadium (devono vincere per 0-3 per superare il turno ndr), ma prima ci sarà la trasferta contro il Genoa domenica alle 18.00. Contro il Grifone dei tanti ex, sarà Kalinic a guidare l'attacco rossonero, con Cutrone che partirà dalla panchina. Possibile inserimento tra i titolari anche per Montolivo e Borini.

Secondo i colleghi di Sky Sport, Gattuso, prima dell'allenamento, ha tenuto un discorso ai suoi giocatori, arrivati a Milanello con il volto cupo dopo il ko maturato ieri a San Siro. Il tecnico rossonero ha ricordato di non sminuire il lavoro fatto in questi due mesi per una sconfitta arrivata contro una big del calcio europeo, fondamentale ripartire ancor più affamati per la sfida contro il Genoa. Il Milan ha bisogno dei tre punti per continuare nella rincorsa alla zona Champions League ed un solo passo falso costerebbe caro.

IL RECAP DELL'ALLENAMENTO

Archiviato il ko interno contro l'Arsenal, per i ragazzi di Mister Gattuso è già tempo di pensare alla prossima sfida di campionato contro il Genoa.

DEFATICANTE E CAMPO

Palestra e consueto lavoro defaticante per i giocatori che sono stati impiegati giovedì nella gara di Europa League. Il resto della squadra è scesa in campo e, dopo una prima parte dedicata all'attivazione muscolare, ha svolto una serie di esercitazioni tecniche sempre alla ricerca della massima intensità. In chiusura di seduta spazio alla tattica.