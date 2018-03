Milan, lunedì possibili visite mediche per Reina?

Nonostante il ko contro di ieri sera contro l'Arsenal, il ds di via Aldo Rossi è al lavoro sul mercato. Dopo Strinic, i rossoneri sono vicini a chiudere per un altro svincolato. Il portiere del Napoli Pepe Reina è ad un passo da vestire la maglia milanista la prossima stagione come ha confermato lo stesso Massimiliano Mirabelli nel pre partita contro i Gunners: "Abbiamo avvisato il Napoli perché vogliamo sentire l'agente di Reina, per vedere se ci possono essere le condizioni di portare questo giocatore con noi".

Secondo i colleghi di Canale 8, il portiere del Napoli domenica sera potrebbe rimanere a Milano, dopo la gara contro l'Inter, per sostenere lunedì le visite mediche propedeutici alla firma del contratto con il club di via Aldo Rossi.

L'idea dei dirigenti rossoneri è che Reina andrebbe ad occupare il ruolo di secondo portiere dietro a Donnarumma, ma allo stesso tempo il club si cautelerebbe per un’eventuale cessione del classe 99' visto che Mino Raiola non ha mai nascosto la sua volontà di voler portare Gigio in un top club.

Ma questa operazione non è comunque strettamente legata al futuro di Gigio Donnarumma, visto che Fassone e Mirabelli non hanno nessuna intenzione di cederlo in estate. L'estremo difensore del Napoli visto anche l'età (il 31 agosto prossimo compirà 36 anni ndr) potrebbe anche accettare di occupare la casella di secondo portiere. Pronto un contratto a 3 milioni di euro netti (più bonus) a stagione, con opzione anche per il 2021.

Il futuro di Pepe Reina, salvo clamorosi colpi di scena, sarà al Milan.