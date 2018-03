Serie B: in attesa delle big frena il Bari, crollo casalingo per il Pescara

Google Plus

Il Bari perde due punti in vista del prosieguo della stagione. In casa e contro la Pro Vercelli, infatti, i baresi di Fabio Grosso si lasciano scappare la vittoria al novantaduesimo, subendo da Morra la rete del 2-2. Sotto a causa di un goal di Ghiglione, comunque, il Bari si scuote grazie alle marcature vincenti di Libor Kozak e Franco Brienza. Molto più cinico, invece, il Venezia, che contro l'Ascoli fa 1-0 e si riprende la quinta posizione. Autore della rete da tre punti, Geijo.

Nel calderone playoff, successo esterno importantissimo per il Parma, che schianta il povero Pescara addirittura per 1-4. Avanti grazie a Calaio' e Ceravolo, i ducali incanalano la sfida calando il tris con Gagliolo. I biancazzurri tentano una timida ripresa grazie a Bunino, subendo però da Scavone la marcatura della debacle definitiva. Discorso analogo anche per il Perugia, che batte il Foggia e cementifica la propria posizione di classifica: apre i giochi Cerri, li chiude un rigore di Diamanti.

Pari con goal, al contrario, tra Cremonese e Cittadella, che danno vita ad uno spettacolo equilibrato e teso fino al novantesimo. Avanti grazie alla marcatura vincente di Gomez Taleb, i padroni di casa si fanno però rimontare da Iori. Vince la noia, come prevedibile, tra Cesena e Carpi, formazioni che fanno della difesa arcigna il loro marchio di fabbrica. Pari e patta, dunque, con un punto ciascuno. Strappa un pari inaspettato, infine, la Ternana, che in casa dello Spezia mette in seria difficoltà i liguri: apre i giochi Finotto, li chiude Forte.

DI SEGUITO I PARZIALI DI GIORNATA:

15:00 Finale Bari 2 - 2 Pro Vercelli

15:00 Finale Cesena 0 - 0 Carpi

15:00 Finale Cremonese 1 - 1 Cittadella

15:00 Finale Perugia 2 - 0 Foggia

15:00 Finale Pescara 1 - 4 Parma

15:00 Finale Spezia 1 - 1 Ternana

15:00 Finale Venezia 1 - 0 Ascoli