Serie A, Juventus - Udinese: i convocati e la probabile formazione dei bianconeri

Dopo la festa di Wembley è tempo di ripartire per la Juventus, che domani pomeriggio, affronterà all'Allianz Stadium, l'Udinese di Oddo. I bianconeri sponda Torino devono ottenere i 3 punti contro degli avversari che saranno sicuramente in cerca di riscatto dopo le tre sconfitte consecutive in campionato. Allegri sa bene che nonostante la sconfitta della scorsa settimana del Napoli contro la Roma, il campionato è ancora parecchio lungo e per la Juventus non sarà semplice rimanere agganciati ai Partenopei, senza fame di vittoria e tanta concentrazione.

Dopo la conferenza stampa, il tecnico livornese ha emanato la lista dei 21 giocatori che domani andranno con lui all'Allianz Stadium.

1 Buffon; 2 De Sciglio; 3 Chiellini; 4 Benatia; 5 Pjanic; 6 Khedira; 8 Marchisio; 9 Higuain; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 21 Howedes; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 27 Sturaro; 30 Bentancur; 32 Del Favero

Juventus Twitter

Come annunciato in conferenza stampa tutti i convocati stanno bene e sono in forma. Mancano solo Alex Sandro e Lichtsteiner, per espulsione, e Bernardeschi e Cuadrado, per infortunio. Rimangono in lista sempre De Sciglio, Howedes, Higuain e il garnde escluso di Wembley Mario Mandzukic. Per quanto riguarda i due infortunati sopracitati, per l'ex Fiorentina bisognerà attendere del tempo per capire l'entita dell'infortunio, mentre per il colombiano si deve aspettare la risposta del medico per quanto riguarda i tempi di rientro sui campi da calcio.

Da questa lista si può estrapolare una probabile formazione che Allegri potrebbe schierare domani pomeriggio:

In porta giocherà Szczesny, come confermato in conferenza. In difesa ci saranno De Sciglio e Asamoah vista l'assenza di Lichtsteiner e Sandro, mentre centrali potrebbero giocare Benatia e Rugani. A centrocampo chance per Marchisio insieme a Pjanic e Matuidi. Dubbi in attacco come già accennato da Allegri. Mandzukic potrebbe partire dalla panchina e dal primo minuto potrebbe toccare a Dybala, Douglas Costa e Higuain.