Sampdoria, Giampaolo in conferenza: "Un pensiero ad Astori, occhio al Crotone"

Anche la conferenza di Marco Giampaolo è cominciata con un passaggio sulla morte di Davide Astori. Il tecnico della Sampdoria ha infatti ricordato il difensore ex Cagliari e Fiorentina: "Innanzitutto voglio sottolineare come la tragica morte di Astori abbia toccato la sensibilità di tutto il mondo sportivo e non, che ne conferma la qualità dell'uomo. C'è stata una partecipazione collettiva per questo evento tragico. Poi si può sottolineare che alla fine decidono i calciatori. Non giocare domenica è stata una decisione unanime di tutti i calciatori del campionato italiano. Poi la FIGC, il CONI e la Lega, non so chi, hanno ratificato, ma hanno trovato un comportamento di coerenza, senso di appartenenza. Si riparte onorando la memoria di Astori. Questo tipo di tragedia avvicina la gente. Ieri guardavo la partita Roma-Torino ed è stato dedicato un pre-partita bellissimo al ragazzo. Si riparte onorando lo sport, onorando anche la memoria del ragazzo".

In seguito, a Giampaolo è stato chiesto se la sosta possa in qualche modo danneggiare la rosa blucerchiata: "La squadra ha fatto una grandissima settimana. La sosta forzata non ha cambiato i programmi della squadra, anzi si è preparata molto bene. Sono soddisfatto di come hanno lavorato i ragazzi. Se perdiamo punti contro le cosiddette piccole? La squadra ha lavorato bene, si è preparata per andare a vincere la partita che non è facile. Sarà una gara dura che può risentire di altri fattori collaterali alla partita stessa. Sapendo che il Crotone ha bisogno di punti, è una buona squadra, ha un ottimo allenatore, è un club che stimo per come ha saputo lavorare in questi anni". Ancora, sui diretti avversari del Crotone: "Il Crotone ha fatto risultati altalenanti. Io mi aspetto una squadra che farà il possibile per vincere perché ha bisogno di punti. Ha delle qualità, mi aspetto una partita difficile ma guardo in casa mia".

Nell'ultima parte della conferenza, Giampaolo ha parlato di alcuni ragazzi presenti in rosa: "L'unico indisponibile per questa partita è Bereszynski. Ho molti dubbi di formazione, dovuta alla buona forma dei ragazzi. Ci sono molti diffidati e quindi c'è bisogno di tutti, viste anche le tante partite ravvicinate. A centrocampo siamo competitivi così come in avanti e in difesa. Se la Samp centrerà l'obiettivo è perché siamo stati tutti competitivi. Andersen? Diventerà forte. In lui ritrovo tante belle qualità nel ruolo di centrale. E' subentrato terzino ma non sono quelle le sue competenze. Il giocatore mi piace, davanti ha un giocatore di grande affidamento come Silvestre. Non avesse avuto lui ma un giocatore con un profilo meno importante lo avrebbe insidiato perché Andersen è forte, sarà il futuro della Samp" conclude Giampaolo.