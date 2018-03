Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali: gioca Saponara

Google Plus

Nella domenica dedicata al ricordo di Davide Astori, la Fiorentina proverà ad omaggiare il suo capitano con una vittoria contro il Benevento. Previsto come su tutti i campi il minuto di silenzio per il numero tredici viola. La curva Fiesole gli dedicherà un lancio di palloncini viola che, prima di essere lasciati volare verso il cielo, comporranno il numero tredici.

Per quanto riguarda le formazioni, Pioli decide di dar fiducia a Vitor Hugo in difesa e a Riccardo Saponara in attacco. L'ex Empoli giocherà alle spalle di Chiesa e Simeone, con Veretout spostato sulla linea mediana assieme a Badelji e Benassi.

FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. All. Pioli.

Per il Benevento, invece, va in campo la formazione tipo con Coda sostenuto da Brignola, Guilherme e Lombardi, preferito a D'Alessandro. In difesa dentro Sagna alla seconda da titolare dopo quella contro l'Inter di due settimane fa.

BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Djuricic, Cataldi; Lombardi, Guilherme, Brignola; Coda. All. De Zerbi.