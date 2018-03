Il Genoa perde contro il Milan, Ballardini: "Dobbiamo ancora fare dei punti per essere tranquilli”

Il Genoa ha perso tra le mura amiche contro il Milan per 1-0. A decidere la gara è stato Andrè Silva nei secondi finali. C'è rammarico nelle parole di Ballardini intervenuto a fine partita ai microfoni di Mediaset Premium: "Nell’ultima parte ci siamo abbassati molto e non mi piace. Non abbiamo gestito bene la palla come in altre occasioni e quindi quando ti abbassi e non riesci a gestire la palla. Il Milan ha dei grandi giocatori e può succedere che anche all’ultimo secondo ti fanno gol. Il Genoa ha fatto una buona partita contro una squadra che è in grande salute ed in grande condizione. La prestazione è buona ma noi sappiamo che dobbiamo ancora fare dei punti per essere tranquilli. Ci teniamo la buona prestazione e cerchiamo di correggere gli errori che abbiamo commesso. Ci siamo abbassati troppo nel secondo tempo e nella gestione della palla dobbiamo essere più bravi perché abbiamo i giocatori che possono essere più bravi in quello. Milan con una o due punte? Io ho già difficoltà a pensare alle questioni di casa mia. Ho visto un Milan in salute, credo che questo oggi sia il Milan. Gli ultimi mesi il Milan ha giocato sempre con il 4-3-3 e hanno vinto quasi tutte le partite. Non credo possano arrivare nei primi quattro posti ma sono competitivi. Suso? Potevamo mandarlo sul destro, non ha fatto molto durante la partita. Nel finale ha fatto qualcosa in più. L'errore è avergli concesso qualche cm in più a Suso".