Juventus - Udinese in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Udinese, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Piero Giacomelli.

Diretta Juventus-Udinese

QUI JUVENTUS

La Vecchia Signora viene dal clamoroso passaggio del turno in campo internazionale guadagnato in tre minuti in quel di Wembley, con l'1-2 rifilato al Tottenham; in campionato invece sabato scorso era arrivato il pesantissimo successo sul campo della Lazio, col gol di Dybala nel recupero.

Dopo un trionfo in Champions League una sfida da non sottovalutare nei confini nazionali: è questo il monito lanciato da Allegri in conferenza stampa, con la squadra che oggi è chiamata - nella sua opinione - a non sbagliare il colpo in questa sfida, anche se dovrebbe essere attuato un mini-turnover.

Il tecnico è infatti intenzionato a mandare in panchina i più stanchi: dunque Buffon (per cui ancora aleggia il dubbio-rinnovo), Barzagli, Benatia, Khedira e Dybala a riposo. Rientra nei convocati invece Mandzukic, con Cuadrado e Bernardeschi ancora fuori. Infine, squalificati Lichtsteiner ed Alex Sandro.

Max Allegri è dunque intenzionato a confermare il suo 4-3-3. Spazio a Szczesny fra i pali, i terzini saranno De Sciglio ed Asamoah, con Rugani al fianco di Chiellini nel mezzo. A centrocampo Sturaro è favorito su Marchisio per il posto al fianco di Pjanic e Matuidi, con Douglas Costa e Mandzukic che dovrebbero essere le ali a supporto del trascinatore Higuain, centravanti.

Live Juventus-Udinese

QUI UDINESE

Dopo il KO contro la Sampdoria, il terzo consecutivo in campionato, i friulani non hanno potuto giocare nello scorso turno a causa del decesso prematuro di Davide Astori, capitano e difensore proprio dell'avversario programmato, la Fiorentina. Sarà dunque un rientro di lusso in seguito a due settimane di allenamenti.

Va insomma digerito per bene lo shock comune a tutti gli appassionati di sette giorni fa: tornare in campo con l'obiettivo di vincere sarebbe quantomeno pretenzioso, ma gli odierni ospiti arrivano con la minima pressione a questo scontro, specie con l'Europa che sembra sempre più un miraggio.

Per ridurre la distanza dall'Europa League, Oddo dovrà fare a meno di Stryger Larsen (squalificato), oltre a capitan Danilo e Lasagna, entrambi infortunati. Assenze piuttosto pesanti, con il tecnico che alla vigilia però non ha cercato alibi: consci della grandezza dei campioni d'Italia, bisognerà dare qualcosa in più.

Massimo Oddo è orientato verso la conferma del proprio 3-5-2, con Angella, Nuytinck e Samir che agiranno davanti a Bizzarri. Widmer e Ali Adnan (o Zampano) i tornanti, a centrocampo sicuri del posto Barak, Behrami e Jankto. Quest'ultimo potrebbe anche scalare in avanti nel caso in cui Fofana scalzasse De Paul, che in questa prima ipotesi si muoverebbe alle spalle dell'ex Chelsea Perica.

Diretta live Juventus-Udinese

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Nonostante i numeri affermino che Madama, in casa contro questo avversario, s'impone quasi sempre, c'è da dire che i giuliani sono l'unica compagine che vanta ben due successi allo Stadium (nel 2011 e nel 2015). All'andata, invece, furono i torinesi ad imporsi in trasferta: grande protagonista Khedira (tre gol) nel 2-6 della Dacia Arena.