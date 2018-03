Formazioni ufficiali Juventus-Udinese: turnover per Allegri, solito 3-5-2 per Oddo

E' tutto pronto per Juventus-Udinese, match a tinte "bianconere" che nella giornata di andata ha regalato goal e spettacolo al Friuli. Con una formazione particolarmente fiaccata dagli infortuni, la Juventus scenderà a breve in campo con un insolito 4-3-2-1, modulo in cui saranno Dybala e Douglas Costa gli attaccanti a sostegno del confermatissimo Gonzalo Higuain. Davanti al portiere Wojciech Szczęsny, la difesa a quattro vede Rugani e Chiellini come centrali, affiancati da De Sciglio ed Asamoah. In mediana spazio a Marchisio, pronto a gestire la manovra bianconera sorvegliato da Sturaro e Sami Khedira.

Juventus (4-3-2-1): Szczęsny, De Sciglio, Rugani, Chiellini,Asamoah; Sturaro, Marchisio, Khedira; Douglas Costa, Dybala; Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Consueto 3-5-2, invece, per l'Udinese di Massimo Oddo, che si affida al tandem offensivo formato da Maxi Lopez e Jankto. Davanti all'esperto Bizzarri, difesa a tre formata da Angella, Nuytinck e Samir, con i fluidificanti Widmer ed Adnan incaricati di indietreggiare in fase di ripiegamento. Chiavi del centrocampo affidate a Behrami, con Barak e Fofana a sostegno.

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Angella, Nuytinck, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Adnan; Maxi Lopez, Jankto. Allenatore: Massimo Oddo.