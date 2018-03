Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: per i sardi Han dal 1', Inzaghi rinuncia a Milinkovic-Savic

Google Plus

Vincere nel ricordo di Davide Astori e per migliorare le proprie condizioni di classifica. E' questo l'obiettivo del Cagliari di Diego Lopez, che contro la Lazio scenderà in campo adottando il 3-5-1-1. Davanti a Cragno, difesa a tre composta da Romagna, Ceppitelli e Castan. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Padoin, affiancato da Ionita e Barella. Nella zona offensiva del campo, Han e Pavoletti, incaricati di deviare in rete i cross provenienti dai fluidificanti Faragò e Miangue.

Stessa disposizione tattica per la Lazio, con Simone Inzaghi che rinuncia a Sergej Milinkovic-Savic e lancia dal primo minuto Lulic in mediana assieme a Leiva e Parolo. Poche sorprese negli altri ruoli: Strakosha in porta, protetto dal terzetto difensivo Luiz Felipe-de Vrij-Radu. Dietro l'unica punta Ciro Immobile, Luis Alberto, mentre sono Basta e Lukaku i fluidificanti.

DI SEGUITO LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Padoin, Ionita, Miangue; Han, Pavoletti.

Lazio 3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Lulic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.