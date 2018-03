Inter-Napoli, 'la partita' del 28^ turno: le formazioni ufficiali

Qualche mese fa, nello scontro del San Paolo, Napoli ed Inter si giocavano la vetta della classifica, ora invece gli obiettivi dei nerazzurri sono cambiati, distano 18 lunghezze dagli azzurri, e si stanno giocando un posto in Champions. C'è da duellare con la Roma e la Lazio, in una volata che si preannuncia elettrizzante quanto equilibrata. Campani che invece sono lì, hanno ingaggiato da diverse settimane un focoso testa a testa con la Juventus, per la conquista dello Scudetto. Bianconeri vittoriosi nel pomeriggio - 2 a 0 all'Udinese - ed il Napoli per riacciuffare la vetta ha bisogno dei tre punti.

Spalletti mette in campo i suoi con il 4-2-3-1, con Cancelo ormai in pianta stabile tra i titolari. Miranda, al passo d'addio, guiderà la retroguardia insieme a Skriniar, mentre a centrocampo dal 1' ci sarà Brozovic, mosa un pò a sorpresa. Scivola in panchina Vecino. Ancora Rafinha sulla trequarti, la sua imprevedibilità, la sua tecnica, servirà per innescare Icardi. Perisic e candreva chiamati ad arare le due fasce.

Nessuna sorpresa nel Napoli, Maurizio Sarri conferma gli i soliti undici, i titolarissimi. Davanti a Reina, i centrali sono Albiol e Koulibaly, Mario Rui a sinistra, pronto a riscattarsi dopo i disastri combinati contro la Roma sabato scorso. Hamsik ed Allan giocheranno ai lati del playmaker Jorginho; attacco solito, con i tre mini-attaccanti Insigne, Mertens e Callejon con il compito di far male ai nerazzurri.