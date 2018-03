Serie A, Crotone - Sampdoria: le parole di Giampaolo: "Il quarto goal è l'emblema della nostra giornata"

Nelle partite fuori casa c'è sempre qualcosa che non va per la Sampdoria. Anche oggi la squadra di Giampaolo non è riuscita a trovare i 3 punti in casa del Crotone, squadra che non vinceva in Serie A dal lontano 21 Gennaio. Ci hanno pensato un doppio Trotta, un attento Stoian e un autogoal beffardo di Viviano a mettere K.O i blucerchiati che ora dovranno rialzarsi e cercare di ottenere i 3 punti nel prossimo difficile match contro l'Inter.

Sulla nefasta gara di oggi parla nel post partita, ai microfoni di Rai Sport, il mister doriano Marco Giampaolo che commenta così la prestazione dei suoi: "E' una partita difficile da commentare, perché siamo partiti male ed abbiamo finito peggio. I quattro gol ce li siamo fatti da soli ed il quarto è l'emblema della nostra giornata. Delusioni con le piccole? Se non riusciamo a vincere un paio di partite fuori casa non arriviamo tra le prime sette, c'è poco da aggiungere. Oggi si poteva svoltare”.

Sulle sconfitte in trasferta il tecnico blucerchiato risponde così: "Il lavoro da fare è in questa direzione, dobbiamo subire meno reti. I numeri dicono questo, ma non ci si rassegna, bisogna fare questo salto di qualità, senza di questo non possiamo puntare in alto. Abbiamo vinto a Roma e Firenze, poi abbiamo fatto passi indietro. "