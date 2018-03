Milan, nella giornata di oggi visite mediche per Reina

Dopo la vittoria allo scadere contro il Genoa, in casa Milan è tempo di pensare alla sfida di ritorno contro l'Arsenal in programma a Londra giovedì prossimo. I dirigenti di via Aldo Rossi sono alle prese anche con le visite mediche di Pepe Reina: difatti, come hanno sottolineato i colleghi di Sky Sport, il portiere spagnolo, dopo il pareggio di ieri sera contro l'Inter, è rimasto a Milano per sostenere da questa mattina presto le visite mediche con il Milan in un luogo top secret.

Reina ha il contratto in scadenza a giugno con il Napoli e quindi potrebbe diventare un giocatore del Milan a parametro zero. Nel pomeriggio, lo spagnolo insieme alla moglie vedrà anche delle case per un primo impatto con quella che diverrà da luglio la sua nuova città, Milano. Fassone e Mirabelli proporranno allo spagnolo un contratto biennale da 3.5 milioni (circa) con opzione per il terzo. Il Milan ha avvisato il Napoli della volontà di voler chiudere il prima possibile l’operazione per l’ex Liverpool.

Così il Milan sembra aver abbandonato la pista Perin, portiere del Genoa più volte accostato al club rossonero negli ultimi anni. L'acquisto di Reina non è legato alla permanenza di Donnarumma: se Gigio dovesse decidere di andare via, i rossoneri avrebbero già lo spagnolo per sostituirlo e se invece decidesse di rimanere, Reina farebbe il suo secondo.