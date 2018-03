Atalanta, svolta la rifinitura. Ventidue i convocati, ci sono Caldara e Gomez

L'Atalanta questo pomeriggio ha svolto l'allenamento di rifinitura, prima di partire alla volta di Torino e raggiungere l'Allianz Stadium, dove domani giocherà contro i campioni d'Italia in carica, la Juventus di Massimiliano Allegri. C'è da recuperare la gara della 26^ giornata, non disputata a causa del maltempo, quando una violenta e fitta nevicata ricoprì il manto erboso dell'impianto juventino rendendolo inagibile. Gasperini è riuscito a recuperare in extremis sia Caldara che Gomez. Non sono disponibili Bastoni e Rizzo. Match molto importante per la Dea, fare punti a Torino, seppur non sia per nulla agevole, vorrebbe significare alimentare ulteriormente il sogno europeo.

Sono in tutto 22 i calciatori convocati dal tecnico bergamasco per Juventus-Atalanta, in programma all’Allianz Stadium domani con calcio d'inizio alle ore 18:00.

Questo l'elenco completo, in rigoroso ordine alfabetico:

99 BARROW MUSA 1 BERISHA ETRIT 13 CALDARA MATTIA 21 CASTAGNE TIMOTHY 9 CORNELIUS ANDREAS 4 CRISTANTE BRYAN 15 DE ROON MARTEN 11 FREULER REMO 91 GOLLINI PIERLUIGI 10 GOMEZ ALEJANDRO 8 GOSENS ROBIN 32 HAAS NICOLAS 33 HATEBOER HANS 72 ILICIC JOSIP 28 MANCINI GIANLUCA 5 MASIELLO ANDREA 23 MELEGONI FILIPPO 6 PALOMINO LUIS 29 PETAGNA ANDREA 31 ROSSI FRANCESCO 37 SPINAZZOLA LEONARDO 3 TOLOI RAFAEL.

Seppur siano rientrati nell'elenco dei 22, Caldara e Gomez non sono la meglio, è probabile quindi che Gasperini li faccia accomodare - almeno inizialmente - in panchina. Anche Spinazzola e Petagna non sono al meglio, mentre De Roon, totalmente ristabilito, dovrebbe affiancare Freuler in mediana nel 3-4-2-1 d marca gasperiniana. Sarà Ilicic davanti a fare da compagno al punteros Cornelius (con Cristante), il quale avrà il difficile compito di sfondare l'ermetica difesa della Juventus, la migliore della Serie A. Toloi, Palomino e Masiello comporranno il pacchetto difensivo a tre, mentre Gosens è il maggiore indiziato a giocare a sinistra, qualora il Gasp voglia non rischiare Spinazzola.