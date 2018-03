Milan, verso l'Arsenal: Gattuso potrebbe schierare due punte dal primo minuto

Mancano due giorni al grande ritorno degli ottavi di finale contro l'Arsenal. Il Milan è reduce dalla vittoria allo scadere contro il Genoa -rete di Andrè Silva - e vola a Londra per recuperare il 2-0 (reti di Henrik Mkhitaryan e Aaron Ramsey ndr) subito a San Siro. Un ko che può fare male, ma, allo stesso tempo, può rafforzare il naturale processo di crescita dei rossoneri. Una squadra che si è già rialzata contro il Grifone dopo la sconfitta al Meazza, la cura Gattuso ha portato i suoi frutti, il Milan punta con decisione alla quarta piazza in A.

4-4-2 FIN DAL PRIMO MINUTO?

Dovendo recuperare due gol di svantaggio, Gattuso potrebbe schierare fin dall'inizio due punte, con Suso e Bonaventura esterni di centrocampo in un 4-4-2 molto offensivo. Vista la prima determinante rete del portoghese, molto probabilmente, sarà lui a guidare la rimonta affiancato da Cutrone (favorito su Kalinic ndr). Difatti i due giocatori sono stati fondamentali nell’assedio finale in quel di Genova. In difesa, dovrebbe rientrare a destra Davide Calabria, per il resto stessa formazione delle scorse uscite.

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Domani i rossoneri faranno allenamento alle 10.30 a Milanello, successivamente partiranno da Malpensa con l'arrivo a Londra alle 15.00 e conferenza di Gattuso all'Emirates Stadium alle 18.30 (orario locale ndr). La partita contro l'Arsenal, in programma giovedì alle 21.05, verrà arbitrata da uno svedese, andiamo a scoprire chi.

Arbitro: Jonas Eriksson (SWE)

Assistenti arbitrali: Mathias Klasenius (SWE) - Daniel Wärnmark (SWE)

Assistenti addizionali: Andreas Ekberg (SWE) - Stefan Johannesson (SWE)

Quarto uomo: Mehmet Culum (SWE

Centrare una qualificazione al turno successivo di Europa League avrebbe del miracoloso, ma questo Milan nelle ultime settimane ha già compiuto diverse imprese.