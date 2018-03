Roma - Shakhtar in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Roma: (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Cengiz Under, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Roma-Shakhtar Donetsk, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Alberto Undiano Mallenco.

QUI ROMA

I giallorossi arrivano al meglio a questa importantissima sfida, sull'onda del successo per 3-0 contro il Torino di venerdì scorso e soprattutto di quello in casa del Napoli del turno precedente, giunto con un roboante 2-4. Difficilmente insomma potrebbe andare meglio, ma questo non facilita le operazioni odierne.

La scia dei recenti successi in Serie A non ha infatti convinto appieno Di Francesco, che ha fatto sapere in conferenza stampa di attendersi una prova di grande qualità offensiva dei suoi, probabilmente nell'ottica di ripetere quanto fatto nel primo tempo dell'andata, prima di un inspiegabile crollo.

Sulle ali dell'entusiasmo del sempre più protagonista Cengiz Under infatti gli ospiti erano andati in vantaggio, prima di subire un ribaltone. Comunque il tecnico già prima dell'ultima sfida di campionato aveva pensato ad un turnover ragionato oltre a quello obbligato per gli oggi rientranti Fazio e Dzeko.

Eusebio Di Francesco è intenzionato a confermare il proprio 4-3-3 fluido. In porta il solito Alisson, terzini Florenzi e Kolarov con Manolas e Fazio nel mezzo. Praticamente certi del posto in mediana i tre titolari, vale a dire Nainggolan, De Rossi e Strootman. In attacco, le ultime da Trigoria ci fanno sapere di Cengiz Under e Perotti in vantaggio sui contendenti per supportare Dzeko.

QUI SHAKHTAR

Il 2-1 dell'andata non basta agli ucraini per sentirsi abbastanza sicuri, specie dall'alto della loro già nota esperienza internazionale. Anche loro hanno fatto il loro dovere nell'ultima giornata del massimo torneo nazionale, battendo il Vorskla per 0-3: il distacco dalla Dinamo Kiev seconda è di ben sei punti.

Dopo tanti trascorsi anche in Europa League, per questo gruppo è però arrivato il momento di una consacrazione internazionale che potrebbe dare solo il secondo quarto di finale della propria storia. Fonseca ha intanto messo le mani avanti alla vigilia, ammettendo la forza del proprio avversario.

Certo le difficoltà non mancano agli Kroty, che ad inizio anno hanno perso per squalifica il proprio capitano Darijo Srna. Inoltre, proprio durante la sfida di Kharkiv si è infortunato un altro difensore, Malyshev; già ai gironi, al momento dell'eliminazione del Napoli, questa squadra si era comunque mostrata temibile anche semplicemente col suo undici titolare.

Paulo Fonseca confermerà il proprio 4-2-3-1. Alla base c'è Pyatov, davanti a lui il solito quartetto con Butko, Rakitskyi, Ordets ed Ismaily. In mediana Fred fa coppia con Stepanenko, mentre alle spalle del centravanti Ferreyra - ai microfoni poco prima del doppio confronto - dovrebbero agire Marlos, Taison e Bernard.

CURIOSITÀ

Sorridono agli odierni ospiti i precedenti, in vantaggio per quattro vittorie ad uno; oggi la Lupa proverà ad invertire la tendenza. Intanto le compagini hanno mostrato il proprio valore ai gironi: i romanisti battendo per 3-0 il Chelsea, mentre i gialloneri fermando con un 2-1 il fortissimo Manchester City - a dire il vero, nell'occasione un po' rimaneggiato, ma tant'è.