Europa League - Suso in conferenza: "Non dobbiamo pensare agli avversari ma a noi stessi "

Suso è intervenuto insieme a Gattuso in conferenza stampa per presentare la grande sfida contro l'Arsenal. Andiamo a sentire le sue parole!

All'andata il Milan ha perso 2-0 contro i Gunners: "La partita a San Siro non è andata bene, domani dobbiamo giocare con la mentalità gisuta e provare a farla da squadra, sarà una sfida in uno stadio importante ma vorremmo provarla a vincerla".

La squadra di Gattuso è in continua crescita: "A noi non deve interessare quello che fanno loro, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Se facciamo subito gol sarà meglio ma non dobbiamo avere l'ansia di segnare".

Domani sera i rossoneri non avranno nulla da perdere contro l'Arsenal: "L'attenzione e la concentrazione è alta. Soprattutto in uno stadio così. Per me era più difficile preparare la sfida di Genova che questa, anche se abbiamo sbagliato a San Siro. Loro giocano un bel calcio e sono una bella squadra, dovremo stare attenti".