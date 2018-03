Napoli: doppia seduta in vista del Genoa. Sul mercato sirene inglesi per alcuni top player

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Genoa con l'obbligo di dover assolutamente tornare al successo. Vista la velocità con cui viaggia la Juventus, i ragazzi di Sarri dovranno riprendere il discorso con il successo interrottosi nella trasferta milanese, vincendo e convincendo per mantenere vive le speranze di titolo. Nella giornata di oggi, doppia seduta per i partenopei, che in mattinata hanno svolto la consueta attivazione muscolare in circuiti, dividendosi poi in due gruppi. Mentre centrocampisti ed attaccanti hanno continuato lungo questa strada, gli atleti degli altri reparti hanno svolto un lavoro tecnico specifico. L'unico a non aver preso parte all'allenamento è stato il difensore Vlad Chiriches, ancora fermo a causa di un lungo infortunio muscolare.

Mentre Sarri carica i suoi ragazzi in vista del Genoa, sul mercato la società deve fare i conti con l'interesse delle big per alcuni suoi calciatori. Una delle società che sembra apprezzare maggiormente gli atleti del Napoli e l'Arsenal, che secondo il Daily Mirror avrebbe messo gli occhi su Koulibaly, Ghoulam e Jorginho, perni dello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Mentre per il terzino sinistro la concorrenza sembra essersi infoltita nonostante il suo grave infortunio, sembra più agevole la trattativa per il mediano ex Hellas Verona. Con un Napoli lanciatissimo in Serie A ogni discorso sarà logicamente rimandato in estate, l'ennesima stagione senza titoli potrebbe però dare il via ad una diaspora difficilmente arginabile.

Sempre in ottica calciomercato, voce entrate, è forte il nome di Torreira, come confermato da Ciro Venerato a Radio crc: "Il Napoli ha bloccato Torreira, deve solo decidere se prenderlo o meno perché in quel reparto ci sono Jorginho e Diawara. A giugno Jorginho incontrerà il Napoli e l’agente sottoporrà a De Laurentiis eventuali offerte, se ce ne saranno, oppure potrebbe rinnovare e lo stesso Diawara potrebbe chiedere di trovare maggior continuità. Entro il 15 luglio il Napoli versando 25 milioni potrà prendere Torreira. Dopo Reina? Perin non credo sia in prima fila perché se Sarri resterà così come credo, non arriverà in quanto il tecnico lo ritiene bravo tra i pali e meno bravo con i piedi. Il Napoli prenderà un terzino destro per rimpiazzare Maggio che va in scadenza. Poi, prenderà uno o due portieri e un esterno destro offensivo" conclude il giornalista Rai.