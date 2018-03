Sampdoria: fare punti contro l'Inter per sognare un posto in Europa League

Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria, che nella giornata di oggi ha continuato la preparazione in vista del match contro l'Inter, novanta minuti casalinghi in cui i ragazzi di Giampaolo dovranno cancellare la brutta prova messa in scena contro il Crotone. In mattinata, i blucerchiati hanno alternato un lavoro muscolare ad esercitazioni tecnico-tattiche. Nel pomeriggio sono state svolte partitelle a tema. Segnali di recupero per Bartosz Bereszynski, che si è allenato normalmente in mattinata, proseguendo con un iter personalizzato nel pomeriggio. Viviano e Sala hanno svolto solo lavoro a parte, Caprari è stato invece fermato dall'influenza.

Anche se difficile, la sfida contro l'Inter dovrà regalare punti e certezze alla Sampdoria, ora a tre lunghezze dall'ultimo posto valido per l'Europa League. Un'ipotetica qualificazione all'ex Coppa UEFA, se non obbligatoria, potrebbe regalare il giusto premio ad una rosa ricca di talento e di freschezza. Partita come outsider, la Sampdoria ha spesso sorpreso in questa stagione, battendo formazioni attrezzate e sognando un posto nei grandi. Con un Milan lanciatissimo ed altre big praticamente irraggiungibili, la doria non dovrà sottovalutare nessun'altra partita, evitando passi falsi come quelli visti contro il Crotone.

Sul mercato, sembra ormai vicinissimo alla cessione Lucas Torreira, come confermato anche dal suo agente Bentancur a Radio CRC: "Abbiamo incontrato due o tre volte Giuntoli, siamo in trattativa e il Napoli è in pole position ma manca l’accordo perché il calciatore non vuole prendere una decisione subito. Dobbiamo parlare e sistemare dei dettagli ma posso dire che la possibilità di firmare con il Napoli è vista di buon occhio. L’affare non è chiuso e non c’è nessun accordo: devo controllare un po’ tutto, anche i diritti di immagine per non evitare una trattativa troppo lunga. Posso dire che Torreira uscirà dalla Sampdoria, ma per valore e prezzo dovete parlare con la società".