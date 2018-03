Crotone - Budimir si opera, brutta perdita per Zenga, che però ha le armi per sopperire all'assenza

Dopo l'ottima vittoria casalinga contro la Sampdoria per 4-1, con tre punti che hanno rimesso il Crotone sulla linea di galleggiamento per la salvezza, non arrivano buone notizie in casa pitagorica. Ante Budimir, che nei giorni scorsi era finito ai box a causa della frattura del terzo metatarso del piede sinistro, si è dovuto infatti operare per riuscire a ridurre la portata dell'infortunio. Ora quindi ci sono forti dubbi che il croato possa partecipare alle prossime sfide salvezza degli squali. Una perdita pesante, visto che Budimir è attualmente il capocannoniere dei calabresi. Contro i blucerchiati la squadra di Zenga ha dimostrato di poter fare anche a meno del proprio centroavanti di riferimento, ma di certo si trattava di un'arma che poteva risultare molto utile in certe partite. Ciò che conforta è che comunque sembra esserci stato il risveglio di Trotta, fino ad ora in ombra e autore di una doppietta domenica scorsa. Il mister dunque ha un reparto attaccanti che può comunque sopperire ad un'assenza pesante. La prossima sfida sarà difficilissima, contro la Roma di Di Francesco appena passata ai quarti di finale di Champions. I rossoblù comunque, interrompendo il trend di sconfitte nato dopo le debacle con SPAL e Benevento, sono tornati al terzultimo posto, in buona compagnia, visto che insieme al Crotone ci sono a 24 punti i ferraresi e l'inaspettato Sassuolo. Poco dietro c'è l'Hellas Verona. La lotta salvezza resta accesissima e ci potrebbero essere colpi di scena.

Questo il comunicato del Crotone sull'operazione chirurgica di Ante Budimir: "Il Football Club Crotone comunica che in data odierna il calciatore Ante Budimir è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione della frattura del terzo metatarso del piede sinistro, già immobilizzato nei giorni scorsi. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito presso l’ospedale universitario di Vienna dal Dott. Hans-Jörg Trnka. Budimir verrà dimesso dall’ospedale nella giornata di domani e nei prossimi giorni verrà stabilita la ripresa dell’attività sportiva".

Ahmad Benali, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club calabrese in vista del match con la Roma: "Il lavoro torna sempre, ci stiamo preparando bene per la partita e cercheremo di essere pronti per domenica. Il centrocampista moderno deve essere molto dinamico e aiutare tutte e due le fasi. Cerco di dare il mio contributo e sono contento della fiducia che mi ha dato il mister. A livello fisico e mentale stiamo bene, cerchiamo di fare la stessa partita che abbiamo fatto contro la Sampdoria, le prestazioni ci sono sempre e siamo felici per questo. La Roma è molto forte, ha giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento ma vogliamo fare risultato per muovere la classifica. Con grinta e cattiveria possiamo mettere in difficoltà chiunque. I nostri tifosi sono sempre il dodicesimo uomo in campo, non ci abbandonano mai neanche nei momenti di difficoltà, contiamo molto sul loro aiuto".