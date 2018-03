Florenzi, Conte ed il PSG: un intreccio di mercato

Roma - Un'eco che parte da Londra ed arriva nella capitale italiana, passando per Parigi. Un intreccio di mercato che sembra scuotere Chelsea, Roma e Paris Saint Germain. Che i rapporti tra Conte ed il Chelsea si siano incrinati da quest'anno è cosa nota e sotto gli occhi di tutti. Soprattutto alla luce delle dichiarazioni dell'ex ct della Nazionale che dipingono una mancata comunicazione tra la dirigenza blues ed il suo allenatore. Tira una brutta aria a Stamford Bridge, ormai da tempo. E questa brutta aria si accomuna a quella tra il PSG ed Emery. Gli investimenti fatti in estate per costruire una squadra ad hoc per la Champions sono andati sfumando già agli ottavi di finale, persi in malo modo contro il Real Madrid campione in carica. Lo spogliatoio è spaccato e diviso in vari gruppi, Emery ormai sembra non essere seguito più da nessuno.

C'è bisogno dunque di un motivatore a Parigi, un allenatore capace di miracoli. Ed il profilo perfetto si chiama Antonio Conte. Sembra essere già tutto fatto per il passaggio dell'ex allenatore dei record bianconeri sulla panchina del PSG, il quale potrà finalmente trovare una dirigenza pronta a soddisfare ogni sua richiesta, senza troppi vincoli. A lui spetterà il compito di tirare fuori una grinta oltre ai confini transalpini, che possa iniziare a dire la sua anche e soprattutto in Champions League. In altre parole, che possa aiutare Al-Khelafi a rientrare dalle folli spese estive, alzando il massimo trofeo europeo. Da Londra a Parigi, dunque. Fino a Roma perché qui subentra il caso Florenzi.

C'è un vero e proprio braccio di ferro tra Florenzi e la Roma per il suo rinnovo. Le cifre che ballano sono importanti, con il giocatore romano che vorrebbe un adeguamento ben più sostanzioso rispetto a quello proposto da Monchi &co. Ora come ora, sembrerebbe essere Florenzi il giocatore con il coltello dalla parte del manico. Conte ha fatto la corte a Florenzi per portarlo con sé al Chelsea, ma il muro innalzato dalla Roma non è stato scalfito, tanto che i londinesi si sono trovati a ripiegare su Zappacosta negli ultimi giorni di mercato. Stavolta però la musica è ben diversa. Il giocatore giallorosso ha una proposta economicamente molto allettante da parte del PSG. Oltre alla titolarità indiscussa, causa un Dani Alves già con le valigie in mano diretto in Premier League, sono circa sei i milioni promessi a Florenzi. Un contratto importante, da vero top player, in una realtà molto più grande rispetto a quella della Roma. Sarà un'estate incandescente per il mercato.