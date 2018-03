Cagliari: a Benevento per tornare a sorridere, Han dal primo minuto?

Doppia seduta di allenamento in casa Cagliari. Nella giornata di ieri, cercando di prepararsi al meglio per la trasferta di Benevento, i rossoblu hanno lavorato duramente al centro sportivo Asseminello, seguendo i dettami tattici del proprio tecnico Diego Lopez. In mattinata, i sardi hanno inizialmente lavorato in palestra per poi spostarsi sul campo giocando una serie di partitelle in spazi ridotti. Nel pomeriggio, invece, ad un riscaldamento tecnico è seguita un'esercitazione senza palla e la classica partitella finale. Mentre Cragno ha lavorato prevalentemente con la rosa, hanno continuato gli esercizi in piscina tre calciatori: Lykogiannis, Cigarini e Sau. Oggi, invece, è previsto un allenamento pomeridiano.

Secondo le ultime news provenienti dall'isola sarda, Diego Lopez dovrebbe schierare i suoi con il solito 3-5-2, che dovrebbe quantomeno arginare l'iniziale verticalismo degli Stregoni. Davanti a Cragno, la retroguardia a tre sarà formata da Romagna, Castan e Ceppitelli, anche se scalpitano sia Andreolli che Pisacane. In attacco, Farias ed Han si contendono una maglia al fianco di Pavoletti, mentre sarà Padoin il mediano scelto da Lopez come sostituto di Cigarini. Ai suoi lati, Barella e Ionita, affiancati dai fluidificanti Farago' e Miangue.

Anche se da non sottovalutare, la sfida contro il Benevento dovrà regalare i tre punti al Cagliari, tornato prepotentemente in basso dopo un filotto tutt'altro che positivo. A soli due punti dalla terzultima piazza, i rossoblu dovranno ora invertire la rotta e riprendere a marciare. Fino al match contro l'Inter del 17 aprile, infatti, le sfide che impegneranno i ragazzi di Diego Lopez saranno ostiche ma non impossibili, motivo che dovrà costringere i rossoblu ad andare oltre i propri limiti e a ritrovare quella pericolosità avuta durante la primissima fase di gestione di Diego Lopez.

DI SEGUITO LA POSSIBILE FORMAZIONE ANTI-BENEVENTO:

Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Farago', Barella, Padoin, Ionita, Miangue; Han, Pavoletti.