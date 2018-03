Fiorentina: trasferta difficile in casa del Torino, qualche dubbio per Stefano Pioli

Continuare a fare bene nel nome di Davide Astori. E' questo l'obiettivo della Fiorentina di Stefano Pioli, che dopo l'1-0 rifilato al Benevento si prepara alla difficile trasferta in casa del Torino. Squadra altalenante ma da non sottovalutare, la rosa granata venderà sicuramente cara la pelle, motivo che ha spinto Pioli ha seguire i suoi in un allenamento a porte chiuse, iniziata questa mattina alle ore 11. Le poche indicazioni provenienti da Firenze nei giorni precedenti prevedrebbero invece la Fiorentina schierata con il 4-3-3, con Pezzella ed Hugo davanti a Sportiello. Come terzino destro, spazio a Milenkovic, anche se non è da escludere la presenza Laurini. Sull'altro versante, nessun problema per Biraghi.

Poche sorprese anche negli altri ruoli del campo, con l'ex tecnico di Lazio ed Inter pronto ad organizzare i suoi giocando a specchio con i granata. A centrocampo spazio a Milan Badelj, affiancato da Jordan Veretout e dal grande ex Marco Benassi. Mattatore dell'andata e grande rimpianto del pubblico granata, la mezz'ala cercherà di onorare al meglio il compianto capitano, cercando di segnare e di contribuire alla vittoria dei suoi. Nella zona offensiva del campo, maglia da titolare per Giovanni Simeone, probabilmente affiancato da Chiesa e Saponara. Non sono da escludere, comunque, le sorprese riguardanti l'impiego di Falcinelli e Thereau.

Intervistato dal sito Torinogranata.it, l'ex delle due squadre Patrizio Sala ha parlato della rosa gigliata: "La Fiorentina ha dei ricambi e aveva preso tra gli altri Thereau in estate e Falcinelli a gennaio. Thereau non è una prima punta, ma è un giocatore che vede la porta. Il Torino non ha un giocatore come lui, che non sta giocando neppure tanto ultimamente. Non sto dicendo che Thereau fosse il giocatore che doveva essere preso dal Toro, ma non ci sono alternative a Belotti" conclude Sala.