La Lazio festeggia, Inzaghi: “Dobbiamo arrivare in fondo all’Europa League”

La Lazio di Simone Inzaghi si prende una grande vittoria in casa della Dinamo Kiev per 0-2 e si guadagna i quarti di finale di Europa League. I biancocelesti non si fanno condizionare dal pareggio per 2-2 dell’Olimpico e lasciano a secco i padroni di casa che così salutano la sfida. Adesso la Lazio crede nella possibilità di arrivare fino in fondo a questa competizione.

Anche Simone Inzaghi non si nasconde nel post partita a Sky Sport: “Complimenti ai ragazzi per la grandissima gara. Abbiamo meritato i quarti. Siamo contenti perché non era semplice ma abbiamo fatto un'ottima gara. Cosa mi è piaciuto di più? Siamo stati bravi, l'abbiamo preparata bene e con l'atteggiamento giusto. La squadra non si è disunita. Onore a questo gruppo che ha vinto la Supercoppa, che in campionato sarebbe in Champions, quindi tanti complimenti a questa squadra.

Se possiamo arrivare fino in fondo in Europa League? Dobbiamo. Siamo ai quarti ora, vediamo cosa accadrà domani ai sorteggi. Era un obiettivo andare avanti, stiamo andando olte le aspettative. Siamo stati molto lucidi e concreti, crediamo in quello che facciamo. I ragazzi hanno meritato questi quarti. Luis Alberto ha grandissima qualità Anderson e Immobile erano i primi a pressare: con questa mentalità possiamo andare lontano. Ciro poteva segnare anche stasera ma se non lo fa ci pensano gli altri ragazzi”.

Evidentemente contento anche Felipe Anderson che ha parlato sempre a Sky Sport: “Abbiamo preparato bene la gara, abbiamo fatto un gran lavoro - ha dichiarato il brasiliano al termine della gara - Tutto bene. Ci dà più fiducia ora, dovevamo fare un gol e l’abbiamo fatto. I più esperti ci hanno dato serenità e abbiamo fatto una grande partita. Siamo sempre stati così, siamo consapevoli di noi stessi. Che stiamo lavorando bene. Ci stiamo mettendo tutta l’intensità possibile, abbiamo più positività. Io e Luis Alberto insieme? Siamo intelligenti, ci conosciamo, se giochiamo insieme abbiamo possibilità di aiutare di più la Lazio”.