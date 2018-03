Arsenal - Milan in diretta, LIVE Europa League 2017/18 (21.05)

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Arsenal - Milan, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live la partita. Fischio d'inizio ore 21.05!

Quella di questa sera è una delle gare più importanti della stagione del Milan: i rossoneri dovranno ribaltare lo 0-2 incassato a San Siro la scorsa settimana (reti di Henrik Mkhitaryan ed Aaron Ramsey ndr) per il sogno chiamato quarti di finale di Europa League.

Nella gara del Meazza, i Gunners sono stati superiori dominando in casa dei rossoneri. Ma Wenger non si fida del Milan e non ritiene già chiuso il discorso qualificazione. Difesa a quattro formata dai rientranti Bellerin e Monreal come terzini e dalla coppia centrale Koscielny - Mustafi.

L'Arsenal è reduce dalla vittoria in campionato contro il Watford. Si trova al sesto posto, a -12 dalla zona Champions League.

Per i rossoneri indisponibili Abate, Calabria ed Antonelli, recuperano Kessié, Suso e Gigio Donnarumma.

Gattuso dovrebbe giocare con un 4-4-2, con André Silva e Cutrone in avanti, mentre andranno in panchina Fabio Borini e Nikola Kalinic. Data l'assenza di terzini, sarà Zapata a schierarsi sulla corsia difensiva di destra. Il sacrificato con questo modulo sarà Giacomo Bonaventura.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Wenger: "Non importa se siamo favoriti, dobbiamo fornire la prestazione che ci si aspetta da noi e dare il meglio. La formazione? Dal momento che vincere non è mai facile, dovremo essere in grado di mettere in campo una squadra in grado di aggiudicarsi la posta in palio. Conta come giocheremo domani come squadra".

Gattuso: "Dobbiamo rischiare se vogliamo riaprire il discorso qualificazione, speriamo di riuscire a fare quello che abbiamo preparato, sono gare che ci fanno crescere. Abbiamo capito che non possiamo giocare senza essere squadra, altrimenti siamo fragili. Dobbiamo giocare da squadra, senza dare campo. Dobbiamo avanzare molto veloci, possiamo fare anche il 4-4-2".

https://twitter.com/acmilan

I CONVOCATI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari;

DIFENSORI: Bonucci, Musacchio, R. Rodríguez, Romagnoli, C. Zapata;

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Locatelli, Montolivo;

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinić, André Silva, Suso.

Andre Conti, non convocato, partirà comunque al seguito della squadra.

https://twitter.com/acmilan

LE PROBABILI FORMAZIONI

Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil, Wilshere; Welbeck.: Wenger

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli, R. Rodriguez; Suso, Kessié, Biglia, Calhanoglu; André Silva, Cutrone. All. Gattuso.

Diffidati: Musacchio. Squalificati: nessuno

Arbitro: Jonas Eriksson (SWE)

Assistenti arbitrali: Mathias Klasenius (SWE) – Daniel Wärnmark (SWE)

Assistenti addizionali: Andreas Ekberg (SWE) – Stefan Johannesson (SWE)

Quarto uomo: Mehmet Culum (SWE)

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Nei sette precedenti in cui il Milan ha perso l'andata in casa nelle competizioni UEFA, è riuscito solo una volta a qualificarsi ai danni del Saarbrücken nel primo turno della Coppa dei Campioni 1955/56.

Il Milan ha un bilancio di 11 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte contro squadre inglesi.

L' Arsenal ancora favorito, a 2,00, si punta a 3,60 su pareggio e successo milanista.