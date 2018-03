Serie B: il Frosinone è chiamato al riscatto, nelle zone basse spicca Ascoli-Ternana

Serie B sempre più emozionante. Anche nel trentunesimo turno, con ancora molti recuperi da fare, molte formazioni faranno i conti con avversarie all’altezza e tutt’altro che agevoli. Partendo dalle zone nobili, sfida a cinque stelle tra Empoli e Venezia, che cercheranno con intensità la vittoria per continuare ad promozione e playoff. Più agevole il turno del Frosinone, che in casa e contro la Salernitana proverà a riscattare la sconfitta subita contro il Palermo.

I campani sono in forma, i ciociari hanno tutte le carte in regola per fare bene. Impegno lontano dalla Sicilia, al contrario, proprio per il Palermo, in casa di un Novara bisognoso di punti e dunque da non sottovalutare nonostante l’importante differenza di punti. Si prevedono goal e spettacolo anche tra Cittadella e Bari, entrambe lanciate verso i playoff. Difficile fare pronostici.

Potrebbe approfittare degli intrecci pericolosi, poi, il ritrovato Parma, che in casa della Virtus Entella Chiavari cercherà un successo che potrebbe cementificare tutto il percorso fatto fino ad ora. I ducali sono ovviamente favoriti per il loro tasso tecnico, occhio però alle sorprese. Novanta minuti dal saporito gusto di playoff, poi, quelli tra Perugia e Spezia, formazioni appaiate in classifica e dunque ben felici di conquistare tre punti vitali. I liguri proveranno il colpo gobbo, gli umbri punteranno al quinto successo consecutivo a conferma di uno stato di forma straordinario.

Scivolata al dodicesimo posto a causa di una parentesi senza vittorie, trasferta molto delicata per la Cremonese di Attilio Tesser, in casa di un Brescia ben felice di fare punti per rialzarsi ed allontanarsi dalla zona rossa: difficile fare pronostici. Dopo la sconfitta nel derby campano, turno casalingo per l’Avellino, in casa e contro un Pescara reduce da tre turni senza punti.

Nelle zone di bassa classifica, vero e proprio incrocio-verità tra Ternana ed Ascoli, squadre impelagate nel pantano-retrocessione e dunque ben felici di fare punti. A partire in avanti sono i padroni di casa, gli umbri non sono però da sottovalutare. Molto più duro il turno della Pro Vercelli, che seppur in forma dovrà fare i conti con un Carpi ben felice di fare punti in casa. I piemontesi non avranno però vita facile. Discorso analogo, infine, per il Cesena, in casa di un Foggia davvero difficile da affrontare in casa.