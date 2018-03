Atalanta, Gomez si è dimenticato come fare gol

L'Atalanta sta rincorrendo il settimo posto in campionato per conquistare la seconda qualificazione consecutiva in Europa League, risultato che sarebbe storico per la squadra bergamasca. La Dea è attualmente ottava a tre punti dalla Sampdoria che la precede, ma c'è un problema che aleggia attorno a Zingonia ormai da tempo: Alejandro Gomez non segna più.

Il Papu, dopo aver trascinato i nerazzurri al quarto posto nella stagione scorsa, sta faticando non poco a trovare i colpi che ne hanno caratterizzato l'ascesa e addirittura non segna dal due Gennaio 2018 nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Se andiamo a guardare il campionato, la rete manca dal trenta Dicembre 2017 nella sconfitta casalinga contro il Cagliari, un periodo d'astinenza troppo lungo per un giocatore così determinante negli schemi di Gasperini. Il tecnico è dalla parte del capitano atalantino, e anche dopo la sconfitta con la Juventus lo ha difeso davanti ai microfoni: "Abbiamo tutti fiducia in lui e io sono contento della sua stagione. Non deve subire nessuna pressione, è stato solamente sfortunato". Che l'astinenza del Papu sia un problema, però, è innegabile. Senza i gol del proprio numero dieci, l'Atalanta riduce di molto la sua pericolosità offensiva, aggrappandosi alle reti di Cristante, Ilicic, Petagna, tutta gente che non fa della marcatura il suo marchio di fabbrica ed infatti gli score dei nerazzurri sono sempre molto tirati.

La flessione di Gomez è stata notata anche dal commissario tecnico dell'Argentina Jorge Sampaoli, che lo ha escluso dalle convocazioni per le amichevoli dei prossimi quattordici giorni. Proprio l'esclusione dalla Seleccion potrebbe fungere da molla per il riscatto del numero dieci atalantino e, nel caso, arriverebbe nel momento più adatto, quel rush finale che l'Atalanta deve compiere per ottenere nuovamente il pass per quell'Europa dove si è trovata a proprio agio. Insomma, il Papu deve ritrovare i gol e gli assist (ultimo un mese fa contro la Fiorentina) per riportare in alto la Dea e per conquistare una convocazione per il Mondiale di Russia 2018, che mai come ora sembra essere in discussione.