Roma: verso Crotone si pensa al 4-2-3-1, la società fa muro per Alisson

Il passaggio del turno di Champions League ha dato sicuramente morale, alla Roma di Eusebio Di Francesco, ora incaricata di macinare punti anche in campionato. Con un quarto posto ancora tutto da raggiungere, i giallorossi dovranno dunque vincere contro il Crotone per non perdere terreno. Nella giornata di oggi, la Roma ha seguito un allenamento mattutino, con iniziale seduta video per studiare i ragazzi allenati da Walter Zenga. In seguito è stato dato spazio ad un'attivazione muscolare e a seguire lavoro tattico. Nessuna novità dagli infortunati: Karsdorp e Defrel hanno infatti continuato a parte la loro preparazione. In vista di Crotone, l'ex tecnico del Sassuolo cercherà di rilanciare anche Maxime Gonalons.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Trigoria, Di Francesco dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1 e non con il 4-3-3, cercando di far riposare gli eroi della notte di Champions. Davanti al confermatissimo portiere Alisson, la difesa titolare dovrebbe prevedere Manolas e Fazio al centro, con Florenzi e Kolarov ai lati. Il terzino destro è però incalzato da Bruno Peres. In mediana potrebbe profilarsi una diga inedita formata da Gonalons e Pellegrini, anche se Di Francesco non vorrebbe rischiare troppo, tenendo in caldo Strootman. Dietro il confermatissimo Edin Dzeko, nessun problema per Nainggolan e Diego Perotti, mentre si manterrà vivo fino all'ultimo il ballottaggio tra El Shaarawy e Schick.

Mentre i vertici della società sono stati impegnati nel sorteggio di Champions League - i giallorossi hanno pescato il Barcellona - non si ferma l'interesse delle big per il portiere brasiliano Alisson, in assoluto uno dei migliori estremi difensori della nostra Serie A. Secondo quanto lanciato in esclusiva da Sportitalia, l'ultimo dei molti club fattosi avanti per Alisson è il Napoli, che avrebbe addirittura offerto 35 milioni più cinque di bonus. Un'offerta monstre ma che non ha convinto il club capitolino, deciso a cedere il proprio portiere almeno per cinquanta milioni. Non a torto, la Roma vorrebbe alzare la posta in vista del finale di stagione, che dovrebbe aumentare il valore di un portiere fortissimo e spesso decisivo sia in campionato che in Champions League.