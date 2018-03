SPAL - Antenucci: "Ho dimostrato di essere all'altezza, bellissimo confrontarsi con la Juve"

E' sicuramente uno degli eroi di questa stagione, Mirco Antenucci, che con la maglia della SPAL sta confermando tutto il suo valore a suon di goal ed assist. Già a quota otto segnature, il classe '84 si è raccontato al quotidiano La Gazzetta dello Sport, parlando del suo primissimo amore verso il calcio: "Sono cresciuto per strada. Io sognavo di fare il calciatore e il primo stadio sono state le vie del mio paesino da meno di mille abitanti. C’era poco traffico e allora tutti a giocare: era bellissimo. Ho cominciato sull'asfalto del paese. E sono convinto che ai bambini di oggi servirebbe la strada: lì si impara più in fretta, crescono le doti tecniche ma anche quelle caratteriali, ci sono confronti, il più timoroso deve rapportarsi con quello più aggressivo. Ti arrangi e questo ti aiuta".

In seconda battuta, Antenucci ha parlato anche della parentesi al Leeds United, con un retroscena molto particolare: "A Leeds vivono il calcio come nelle nostre città del Sud. L’entusiasmo è sempre altissimo nonostante la squadra sia in B da anni. Se avessi segnato 12 gol al secondo anno, avrei avuto il rinnovo automatico. A dicembre ero già a 8 e allora Cellino, proprietario del club, impose di non farmi più giocare. Riuscii comunque ad arrivare a dieci prima di tornare in Italia". Una manovra societaria non chiarissima, ma non comune nelle piccole realtà sportive, costrette a lasciar andare via atleti talentuosi in nome dei conti e del bilancio.

Tornato in Italia con un importantissimo bagaglio di esperienze, Antenucci si è lentamente ritagliato il proprio spazio in Italia ed alla SPAL, con cui ha rischiato di separarsi ad inizio stagione: "Ho creduto nel lavoro e mi sono ritagliato uno spazio importante. Quando in estate sono stati acquistati Borriello e Paloschi, io ho ricevuto un’offerta importante dalla B. Mi sono chiesto se potessi ancora essere importante per la Spal e mi sono risposto di sì. Per fortuna lo sto dimostrando". Inevitabile, infine, il passaggio sui prossimi avversari bianconeri: "La Juve? Confrontarsi con tutti quei campioni è bellissimo, non vedo l’ora di scendere in campo. Sono fortissimi, ma poi le partite vanno giocate e ci sono tante variabili. Della Juve mi impressiona la voglia di vincere: a tutti capita la volta in cui sei meno carico, a loro mai. E poi hanno il vizio di non prendere gol" conclude Antenucci.