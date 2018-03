Serie B - Pari e patta tra Frosinone e Salernitana: 0-0 allo Stirpe

Nel match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie B Frosinone e Salernitana pareggiano 0-0. Risultato giusto per quanto visto, con gli ospiti più propositivi nel primo tempo mentre i padroni di casa sono usciti fuori alla distanza creando due palle gol importanti nella ripresa. Con questo pareggio la squadra di Longo resta in seconda posizione con 54 punti, la Salernitana è tredicesima con 38 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 3-4-1-2 per il Frosinone con Ciano a supporto del tandem offensivo composto da Ciofani e Dionisi mentre la Salernitana risponde col 4-3-3 con Di Roberto, Bocalon e Sprocati a comporre il tridente d'attacco.

Buona partenza della Salernitana che dopo sette minuti si fa vedere con Sprocati che riceve da Bocalon e prova a sorprendere Vigorito con un pallonetto, palla alta non di molto sopra la traversa. Poco dopo nuovamente campani pericolosi sempre con Sprocati che calcia a giro dalla distanza non trovando, per poco, lo specchio. La gara è molto bloccata, con gli ospiti ben disposti in campo mentre i ciociari non riescono a fare il loro gioco. Al 31' primo cambio della gara per il Frosinone. Ariaudo si fa male, al suo posto dentro Russo. La prima vera chance dei padroni di casa arriva solo al 43' con Paganini che, sugli sviluppi di un cross di Beghetto, colpisce di testa mandando di poco a lato.

Nella ripresa buona partenza del Frosinone che al 49' si fa vedere con Gori che riceve da Ciofani ma calcia largo. Centoventi secondi dopo, padroni di casa ad un passo dal vantaggio. Dionisi salta secco Tuia e calcia da ottima posizione ma Radunovic salva i suoi. Longo getta nella mischia Citro per Dionisi e al 66' il Frosinone va ancora una volta ad un passo dal gol con Ciofani che calcia a botta sicura col piatto ma Radunovic dice di no con un miracolo. Al 71' il primo acuto della ripresa della squadra ospite con Kiyine che, su invito di Bocalon, calcia bene dalla distanza trovando la risposta sicura di Vigorito. Sessanta secondi dopo stesso copione con il centrocampista della Salernitana che costringe Vigorito all'intervento in due tempi.

Nel finale cambi da una parte e dall'altra. Longo inserisce Soddimo per Paganini mentre Colantuono manda in campo Odjer per Kiyine. Al minuto 83 campani ad un passo dal vantaggio con Bocalon che stacca di testa, sfera fuori di un soffio. Le due squadre ci provano fino alla fine ma il risultato non cambia: al Benito Stirpe termina 0-0.