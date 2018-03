Sassuolo - Iachini: "Gli episodi hanno finalmente girato a nostro favore, vittoria meritata"

Il Sassuolo torna alla vittoria dopo nove partite. Frutto di una prestazione fatta di accortezza e aggressitivà. I neroverdi hanno aspettato bene l'Udinese, ripartendo in velocità al momento giusto e trovando un gol fortunato e un altro assolutamente meritato. Iachini nella conferenza stampa post partita esprime tutta la sua soddisfazione.

Iachini non ha avuto fortuna ad Udine, ma quando torna al Friuli fa sempre bene: "Non ho assolutamente nulla contro l'Udinese, magari è fortuna. Da quando sono arrivato a Sassuolo ho fatto in cinque partite dieci punti, facendo qualcosa di importante. Poi per una serie di partite le cose non hanno girato, prendevamo pali, sbagliavamo i rigori. Anche oggi ho chiesto ai ragazzi di creare più gioco possibile e penso che le occasioni create giustifichino la vittoria"

Prestazione decisamente più brillante rispetto alle partite precedenti, trovando i gol che mancavano: "Abbiamo giocato bene. Hanno tutti interpretato bene la gara, abbiamo avuto equilibrio, intensità, ma non siamo riusciti all'inizio e alla fine a segnare. Potevamo chiuderla prima e non ci siamo riusciti. Oggi ci è andata bene, nelle altre partite invece non ci girava e quindi poteva esserci scoramento. Ho chiesto ai miei di giocare pensando a fare quanto fatto all'inizio, senza pensare alla classifica"

Udinese che sembra essersi persa, ma Iachini parla soprattutto dei meriti del Sassuolo per contenerla: "L'Udinese è una buona squadra, alcuni giocatori sono cresciuti molto. Penso abbiano trovato un Sassuolo che aggrediva molto alto. Hanno fatto buone partite nel recente passato. Noi siamo andati molto alti per impedirgli di ragionare e far partire l'azione da dietro, creandogli difficoltìà".

Sensi, autore del gol vittoria, ai microfoni di Sky ha aggiunto: "Questa vittoria ci dà un po' di respiro. Abbiamo fatto una settimana di lavoro importante e ci abbiamo creduto fino alla fine, io in primis in occasione del gol. Salvezza? E' un'annata particolare, dobbiamo lavorare bene e dare il massimo in ogni incontro. E' vero che negli anni passati eravamo in un'altra posizione in classifica, ma non importa. Difficoltà? Sono stati tre mesi complicati, ma la società ci ha dato quel qualcosa in più e la squadra ha sempre lavorato duro. Io credo che l'importante sia continuare a crederci. Dobbiamo proseguire con questo spirito".