Atalanta: contro l'Hellas Verona sarà emergenza in difesa

Continua la preparazione dell'Atalanta in vista della delicata trasferta in casa dell'Hellas Verona. Un match agevole se si considerasse il mero aspetto tecnico tra le due rose, da non sottovalutare però visto il bisogno di punti degli Scaligeri di Fabio Pecchia. A questo, Gasperini dovrà aggiungere una pochezza di uomini nel reparto arretrato, con la difesa orobica praticamente decimata da una serie incredibile di infortuni. Se l'assenza di Mancini era già nota a causa della squalifica rimediata dal ragazzo, ben più inaspettati sono stati gli stop forzati di Caldara e Bastioni: il centrale difensivo di proprietà della Juventus soffre ancora per il mal di schiena, il giovane svezzato in casa nerazzurra ha invece preso l'influenza. Non proprio il massimo, considerando anche i tanti altri ballottaggi che interessano l'undici bergamasco.

Secondo le ultime news provenienti da Zingonia, dunque, l'Atalanta dovrebbe scendere in campo con il solito, ma rimaneggiato, 3-4-1-2. Davanti a Berisha, in ballottaggio con l'ex di gara Gollini, la retroguardia a te dovrebbe essere formata da Toloi, Palomino e Masiello. In attacco, viste le non perfette condizioni di Alejandro Papu Gomez, scalpita de Roon, il cui utilizzo tramuterebbe in 3-5-1-1 l'assetto tattico orobico. Nessun problema invece per Petagna. Nella zona mediana del campo, non rischia Freuler, mentre Cristante potrebbe essere rimpiazzato proprio dal jolly de Roon, Confermato anche Ilicic alle spalle dell'attacco, così come saranno della gara Hateboer e Spinazzola.

Nonostante gli incidenti di percorso capitati ad alcuni atleti, l'Atalanta non potrà affatto mancare i tre punti. Fermi a quota 42 punti, i ragazzi di Gian Piero Gasperini dovranno infatti vincere per continuare a sperare nell'Europa League, attualmente distante sei lunghezze. Le statistiche non aiutano però l'Atalanta che, come detto anche dal Corriere di Bergamo, nelle ultime due stagioni ha dovuto cedere addirittura i tre punti ai veronesi. In questa stagione l'obbligo di punti del collettivo di Pecchia renderà ugualmente incerta la sfida, con i nerazzurri costretti a rendere ancora più amara la situazione in casa scaligera.