Genoa, Ballardini in conferenza: "Contro il Napoli sarà una partita stimolante"

Domani sera il Genoa sarà impegnato nell'insidiosa trasferta contro il Napoli alle 20.45. Prima di partire per il capoluogo campano Davide Ballardini incontra i giornalisti per presentare la gara. Andiamo a sentire le sue parole!

Una partita molto difficile contro una delle squadre migliori del nostro campionato: "Giochiamo contro la squadra probabilmente più brava delle altre che gioca a memoria e soprattutto organizzata. Per noi sarà un test stimolante, molto intensa dall’inizio alla fine. Il Napoli gioca a memoria. Sono una squadra forte e collaudata. Il Genoa deve affrontare questo impegno con generosità e serietà: le motivazioni ci sono. Il Genoa che dovrà gestire la psicologia del Napoli? No, perché abbiamo visto che il gol può arrivare in qualsiasi momento, come accaduto a noi: sarà una partita molto intensa dall'inizio alla fine, sempre viva per tante ragione".

Ma Ballardini è sicuro: "L’atteggiamento del Genoa non cambierà, ci dovrà essere la voglia di fare bene le due fasi di gioco ed essere sempre più padrone nella gestione della palla. Il percorso di crescita non si deve mai arrestare, naturalmente il nostro cammino si basa sul miglioramento. Dobbiamo crescere e cercare di condizionare sempre di più l’avversari".

Il Genoa viene dalla sconfitta all'ultimo secondo contro il Milan. E' stata una mazzata a livello morale?: "A dire il vero no - confessa Ballardini- Anche noi abbiamo vinto partite allo scadere. Dispiace perché avevamo interpretato bene la gara. Siamo dispiaciuti, ma sappiamo che può starci".

Il tecnico dei rossoblu cambierà qualcosa rispetto al Milan?: "No, il Genoa deve avere sempre la voglia di fare bene le due fasi di gioco con tutti i suoi giocatori ed essere sempre più padrone. Noi siamo bravi, ma ogni tanto non lo siamo nella gestione della palla: il Genoa non si deve fermare mai nel percorso di crescita, migliorando nella gestione del pallone e nella fase difensiva condizionando gli avversari”.

Ora la lotta salvezza si fa sempre più tosta, con il Grifone che deve stare più che attento..: "I giochi sono ancora aperti. Il campionato è ancora lungo, le squadre sono motivate che lottano per più obiettivi e anche questo lo ritengo un fattore fondamentale".

Contro il Napoli chi mancherà?: "Izzo e Veloso non ci saranno, Armando è prossimo al rientro con la squadra mentre per il centrocampista ci vorrà un po' di tempo. Rossi e Taarabt? Sono convocati, ma non so quanti minuti abbiamo nelle gambe".