Inter: contro la Samp indecisioni a centrocampo per Spalletti

L'ultima gara ha mostrato a Luciano Spalletti che Brozovic e Gagliardini possono essere dei titolari e non solo dei comprimari di Vecino e Borja Valero. Il croato in particolare, spostato in un'inedita posizione di mediano davanti alla difesa, ha saputo unire quasi alla perfezione la fase di interdizione a quella di creazione della manovra. Gagliardini ha recuperato tanti palloni e fatto valere la sua fisicità contro il Napoli. Vecino e Borja Valero invece sono in evidente cale, sia fisico che mentale e non danno -come il signor Ivan Perisic- più le certezze di inizio anno. Quindi è tanto un'utopia vede entrambi in panchina e riconfermare la coppia "vincente" Gagliardini-Brozovic? Sicuramente no.

Innegabile però è anche il fatto che Spalletti straveda per Borja Valero e per Vecino, visto che li aveva richiesti anche quando allenava ancora la Roma. Quindi si andrà ad un fittissimo ballotaggio che comprenderà anche Rafinha, che probabilmente verrà utilizzato nuovamente come collante fra centrocampo ed attacco. Nessuno dei cinque è sicuro del posto, per adesso si può solo ipotizzare chi sarà a spuntarla. Favoriti sulla carta: Gagliardini-Brozovic con Borja Valero ad agire da trequartista e Rafinha pronto ad entrare a partita in corso per spezzare gli equilibri.

Unico indisponibile Andrea Ranocchia, che resterà fuori sino ad Aprile per una lesione muscolare. Niente paura comunque per gli interisti, che contro il Napoli hanno potuto riapprezzare la rodata coppia Skriniar-Miranda, non concedendo neanche una rete ai partenopei.

IL PROBABILE UNDICI- Handanovic fra i pali non manca mai e per fortuna visto il fondamentale ruolo di salvavita che il portiere sloveno ha svolto più volte all'interno dell'ingranaggio nerazzurro. Skriniar e Miranda a fare da scudo davanti a lui. Lo slovacco sta vivedo una stagione da top player, il suo prezzo sta andando al rialzo ogni settimana che passa, mostra sempre più personalità sia nell'affrontare gli avversari nell'uno contro uno, sia in fase di impostazione quando ce ne è bisogno. Miranda è tornato bene dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori per qualche giornata e completa il pacchetto di centrali con la sua esperienza e sicurezza, materiale ideale al fianco dell'esuberanza fisica di Skriniar. Sulle fasce Cancelo, che dopo Skriniar è la miglior sorpresa di quest'anno. Da migliorare ancora la fase di copertura, ma quando si tratta di offendere non ha nulla da invidiare nè a Candreva, nè a Perisic...anzi. Gagliardini e Brozovic dovrebbero nuovamente formare la coppia di centrocampisti centrali davanti alla difesa. Attenzione però a Vecino che reclama spazio a discapito del croato, mentre Borja Valero dovrebbe agire da trequartista, anche lui in ballottaggio con Rafinha. Altre possibili soluzioni sono lo spostamento di Brozovic trequartista e una possibile coppia di mediani formata da Gagliardini-Vecino, Vecino-Borja Valero, Borja Valero-Gagliardini. Riconfermato ancora Perisic, nonostante sia il fantasma di sè stesso dalla partita contro il Chievo Verona. Candreva invece è in crescita e dunque giusto che giochi titolare. Imprescindibile la presenza di capitan Icardi a fare da nueve.