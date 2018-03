Milan, Gattuso in conferenza: "Rinnovo? Penso a riportare il Milan in Europa"

Gennaro Gattuso ha da poco concluso la conferenza stampa in vista della sfida contro il Chievo Verona di domani pomeriggio.

Sulla gara contro i clivensi: "È una partita trappola. Sono in una classifica che non gli appartiene ma si conosco benissimo perché sono insieme da anni. Poi il fatto che a San Siro non abbiano vinto mi preoccupa, dobbiamo fare di tutto per vincere. È cruciale vincere prima della pausa. Domani serve partire fortissimo dal primo minuto. Scenderanno in campo i migliori, non faccio ragionamenti di energie o possibili cambi. Serve entrare in campo e attaccare subito il Chievo. Calabria non ha recuperato, Abate uguale e a noi servirà avere gente al 100% perché c'è da battagliare".

Sulle sconfitte contro l'Arsenal: "Gare utili per alzare l'asticella, ci hanno fatto respirare aria diversa. Ma dobbiamo migliorare ancora per mentalità ed esperienza. L'obiettivo è ricordare queste due serate, splendide qua e a Londra, e metterci in testa che vogliamo fare anche l'anno prossimo queste sfide".

Giovedì il Milan è sceso con il 4-4-2 c'è possibilità di rivedere i rossoneri ancora con questo modulo?: "A Londra eravamo 4-4-2 ma abbiamo sviluppato la manovra come tutte le altre gare, con gli stessi movimenti. Ma ci sono cose che non mi sono piaciute, come i troppi tiri in porta lasciati a loro. Ci sono pro e contro, ma questa è una squadra che deve giocare con equilibrio perché senza sembriamo una banda musicale. Anche a me piacerebbe giocare tutti in attacco, ma bisogna stare cauti e la priorità va all'equilibrio massimo. Perché quando non lo abbiamo, andiamo in massima difficoltà".

Il rinnovo è sempre più vicino..: "Ma non ci penso a parlare del mio contratto oggi. Non c'è alcun problema, io devo solo pensare a lavorare e poi la società sa sempre dove trovarmi. Oggi la priorità è fare bene e respirare l'area di giovedì, noi dobbiamo vivere sui quei campi e stare su quei palcoscenici. Dobbiamo mettercela tutta e lavorare ogni giorno al massimo, poi la dirigenza non scappa e ne parleremo. Devo continuare sul lavoro che ho cominciato 4 mesi fa, convincere i miei ragazzi che sono forti e vivere alla giornata. Io a casa non pianifico o faccio tabelle, vivo ogni gara con questi ragazzi eccezionali che mi danno tutto. Sono loro la mia fortuna, credono fortemente in me e tutto ciò che dico loro".

Gattuso ha infine parlato di alcuni singoli, Çalhanoglu: "Calcia spesso, calcia molto, ma deve centrare di più la porta. Ma oggi non ci serve così, noi dobbiamo sfruttare la sua balistica sugli angoli, sui piazzati, sui calci da fermo. Ma poi ci serve tutta la sua qualità nelle gambe, Hakan ora sa fare tutto. Ha forza fisica, qualità di gioco, visione. È importante", André Silva dal primo minuto: "Vediamo. Siamo contenti di lui, giovedì ha fatto una buona gara e ora per farlo crescere necessita minutaggio e confidenza con il campo. Tutti qui lo apprezziamo" Suso: "Ha fatto 15 o 16 gare consecutive, normale non possa farle tutte al top fisico. Ma a livello tecnico sta bene. Non ha bisogno di chissà quale lavoro, necessita solo un po' di riposo e migliorare negli esercizi di qualità" e sul rientro di Conti: "Si sta allenando, oggi decidiamo se portarlo in panchina o no. Gli unici indisponibili sono Abate e Calabria".