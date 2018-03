Milan - Chievo Verona in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15.00)

Google Plus

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Milan - Chievo Verona, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Mariani.

Il Milan torna in campo dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Arsenal. Ora c’è bisogno di vincere prima della sosta per le nazionali. Il quarto posto non è più lontanissimo.

https://twitter.com/acmilan

Il Chievo deve trovare i punti necessari per centrare l'obiettivo salvezza visto che l’incubo retrocessione è distante solo un punto.

Il Milan, dopo il 4-4-2 a Londra contro l’Arsenal, torna al 4-3-3 con Patrick Cutrone preferito ad André Silva. Invece Maran per il suo Chievo opta per il 4-3-2-1.

Gattuso deve fare a meno di Romagnoli, Abate e Calabria, mentre Maran di Meggiorini e Gamberini. Kalinic non è stato convocato per scelta tecnica, invece Conti per la prima volta torna tra i convocati.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "Abbiamo avuto poco tempo per prepararla. Spero che non esistano partite trappola, ma sono molto preoccupato. Il Chievo in questo momento sta facendo molta fatica, ma i giocatori gialloblù si conoscono bene".

https://twitter.com/acmilan

Maran: "Per noi domani inizia un nuovo campionato. Io per primo devo essere più incisivo, insieme alla squadra: giriamo da subito questa situazione. Farò tutto quello che è nelle mie possibilità per tornare a essere la squadra che rompe le scatole a tutti".

https://twitter.com/ACChievoVerona

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Antonelli, Bonucci, Conti, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Locatelli, Kessié, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, André Silva, Suso, Tiago Dias, Tsadjout.

https://twitter.com/acmilan

Chievo verona

PORTIERI:

70 - Stefano Sorrentino

90 - Andrea Seculin

98 – Alessandro Confente

DIFENSORI:

2 – Pawel Jaroszynski

3 – Dario Dainelli

12 - Bostjan Cesar

14 – Mattia Bani

18 - Massimo Gobbi

27 - Fabio Depaoli

29 – Fabrizio Cacciatore

40 – Nenad Tomovic

CENTROCAMPISTI:

4 – Nicola Rigoni

8 – Ivan Radovanovic

10 – Gianluca Gaudino

17 – Emanuele Giaccherini

19 – Lucas Castro

23 – Valter Birsa

56 – Perparim Hetemaj

77 – Samuel Bastien

ATTACCANTI:

9 – Mariusz Stepinski

11 – Mehdi Leris

20 – Manuel Pucciarelli

31 – Sergio Pellissier

45 – Roberto Inglese

https://twitter.com/ACChievoVerona

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Zapata (Musacchio), Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (Silva), Calhanoglu.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Bonucci

Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli (Tomovic), Bani, Jaroszynski (Gobbi); Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Tomovic, Radovanovic

Infortunati: Meggiorini, Gamberini



Arbitro: Mariani

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

L’ultima sconfitta del Milan contro il Chievo in Serie A risale al dicembre 2005

Il Chievo ha perso nove delle ultime 11 partite di campionato (1 vittoria e 1 pareggio)

Milan imbattuto in casa contro il Chievo in Serie A, grazie a 13 vittorie e due pareggi in 15 partite.