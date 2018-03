Serie A - Il Friuli fischia i suoi, il Sassuolo festeggia a Udine (1-2)

Quinta sconfitta consecutiva per l'Udinese di Oddo, che ancora una volta scende in campo molle e impacciata stendendo in casa il tappeto rosso a un Sassuolo che fa la sua partita e approfitta delle colossali amnesie bianconere, andando in vantaggio con un autogol di Alì Adnan e siglando la rete del definitivo 1-2 con Sensi. Bianconeri fermi a 33 punti, neroverdi che salgono a 27.

Formazione Udinese (3-5-2) - Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Jankto, Aliì Adnan; De Paul, Maxi Lopez. All. Oddo.

Formazione Sassuolo (4-3-3) - Consigli; Dell'Orco, Goldaniga, Acerbi, Lirola; Mazzitelli, Sensi, Missiroli; Politano, Babacar, Adjapong. All. Iachini.

PRIMO TEMPO

Inizio di partita decisamente contratto da parte di entrambe le squadre, che sentono decisamente l'importanza della partita. Dopo il quarto d'ora il Sassuolo inizia però a premere di più, Adjapong ha una buona iniziativa sulla sinistra, tiro insidioso dall' angolo dell'area che viene deviato e non finisce di molto alto sopra la traversa di Bizzarri. Ci prova subito dopo Politano, ma la sua conclusione ha decisamente meno fortuna. Sono sempre i neroverdi a tenere le redini del match. bizzarri sbaglia un rinvio, palla a Mazzitelli che prova a sorprendere l'estremo difensore argentino, che però blocca senza problemi. Sfida dal tasso tecnico veramente basso, tanti gli errori in fase di costruzione da ambo le parti. De Paul batte il primo squillo per i bianconeri a pochi minuti dalla fine, con un tiro a giro senza troppe pretese. All'improvviso si accendono i fuochi d'artificio. Calcio d'angolo per gli ospiti, nella mischia in area Alì Adnan devia il pallone nella propria rete (0-1). L'Udinese risponde istantaneamente. Palla recuperata, resta a terra Mazzitelli, i friulani partono in contropiede e con un gran tiro di Fofana dalla distanza pareggiano (1-1). Vibranti le proteste del Sassuolo, scoppia anche una mini rissa, ma Abisso, dopo essersi consultato col VAR, convalida la rete. Termina dunque in parità la prima parte del match.

SECONDO TEMPO

Ripresa che purtroppo non parte con i ritmi di fine primo tempo. Squadre con poche idee e che pensano piú a non subire che a creare gioco. Ha una buona chance l'Udinese con il neo entrato Perica. Crossa di Alì Adnan, torsione del croato in area, ma la palla è imprecisa e finisce fuori. Risponde il Sassuolo. Politano ci prova dalla distanza con un bolide, ma la sfera sibila oltre il secondo palo. Gli ospiti però ci credono di più. Politano si infila in area, incomprensione della retroguardia di casa e Bizzarri è costretto a uscire alla disperata per salvarsi. Jankto perde l'ennesima palla della sua partita e stavolta è sanguinosissima. I neroverdi in contropiede infatti arrivano sulla fascia, palla in mezzo con Sensi che elude la debolissima marcatura di Danilo e mette in porta (1-2). Udinese decisamente su un altro pianeta. Ci prova Balic, deviazione che per poco non beffa Consigli, ma la sfera si spegne facendo la barba al palo. All'ultimo minuto Alì Adnan prova a mettere in mezzo, Jankto di testa ci arriva, ma la palla finisce fuori di poco. I tre punti dunque vanno al Sassuolo, friulani alla quinta sconfitta consecutiva.