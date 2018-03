Serie B: delle big sorride solo l'Empoli, in zona retrocessione prezioso successo dell'Ascoli

Turno di Serie B particolarmente interessante ed indicativo, quello che stiamo vivendo in questo weekend, con la classifica finale sempre più delineata ed indirizzata verso una direzione precisa. Partendo dalle posizioni nobili del tabellone, importantissimo successo casalingo per l'Empoli, che nella pazza gara del Tardini batte 3-2 il Venezia a conferma la propria posizione privilegiata di capolista. Dopo un primo tempo sbloccato da Luperto, nella ripresa Falzerano pareggia per i lagunari, sotto di nuovo dopo la marcatura vincente di Rodriguez. In seguito, Litteri fa 2-2, Donnarumma confeziona invece la vittoria toscana. Scivola a tre punti dalla vetta, invece, il Frosinone, che viene fermato sullo 0-0 da una Salernitana equilibrata e spesso pericolosa. I ciociari sono in leggero calo, ora è il momento di riprendersi.

Pareggio sanguinoso anche il Palermo, che sul difficile campo di Novara non va oltre il 2-2 perdendo una buonissima occasione per riavvicinarsi alla vetta e per staccare le inseguitrici. Sotto a causa della rete del solito Puscas, vero mattatore della Lega B, i rosanero rialzano la testa grazie alle marcature vincenti di Rispoli e La Gumina. I ragazzi di Di Carlo ci credono però fino alla fine ed esattamente al 92' riescono a confezionare il pari. Eroe di giornata, per i padroni di casa, Sciaudone. Si conferma prevedibilmente equilibrata, inoltre, la sfida tra Cittadella e Bari, che si ferma sullo 0-0. Un punto che smuove poco la classifica, ma che conferma comunque il positivo stato di forma di veneti e pugliesi.

Quinto successo consecutivo e campionato completamente riaperto, inoltre, per il Perugia di Breda, che schianta 3-0 lo Spezia portandosi a quota quarantasei lunghezze. Dopo un primo tempo sbloccato dal solito, devastante Alberto Cerri, i grifoni controllano nella ripresa, cementificando la vittoria grazie al goal di Bianco nei minuti finali. Non si ferma la crisi del Pescara, che in casa è costretto a cedere punti anche contro il Carpi. Nonostante un tasso tecnico importante, i delfini non riescono a trovare più la quadratura del cerchio, perdendo la sfida grazie alla rete di Sabbione all'undicesimo.

Nelle zone di bassa classifica, a vincere lo spareggio-salvezza è l'Ascoli, che dopo una partita tesissima e caratterizzata da due espulsioni riesce a conquistare tre punti vitali contro la Ternana. Avanti grazie a Padella, i picchi si fanno pareggiare da Gasparetto nella ripresa, trovando da calcio di rigore realizzato da Monachello la rete del definitivo 2-1. Successo preziosissimo anche per la Virtus Entella Chiavari, vincente per 2-0 contro un Parma troppo brutto da vedere: apre e chiude i giochi, per i liguri, La Mantia.

Vittoria importante in ottica salvezza anche per il Foggia, che nonostante l'ottima posizione di classifica continua a fare punti per raggiungere al più presto la matematica permanenza nel campionato cadetto. Contro il Cesena, i rossoneri rischiano a causa di un goal di Laribi, scuotendosi nella ripresa grazie alle marcature vincenti di Agnelli e Mazzeo. Finisce in parità, infine, la sfida tra Brescia e Cremonese, con le rondinelle che reggono l'urto e pareggiano grazie a Gastaldello l'iniziale rete di Piccolo.