Gasperini: "Lottiamo per l'Europa con Milan e Fiorentina. Ilicic giocatore importante"

L'Atalanta riparte e lo fa sommergendo di gol il Verona di Pecchia, la cui situazione di classifica è sempre più complicata. La squadra di Gasperini, invece, si riscopre cinica ed efficace nella finalizzazione della manovra, con un Ilicic sopra le righe e il Papu Gomez che torna a gioire per una rete dopo diverse settimane di digiuno.

Nel post partita, Gasperini ha commentato la prestazione della squadra e di alcuni singoli a Sky Sport: "Lotta all’Europa con Milan e Fiorentina? Dieci giornate sono tante, in questo momento vista anche la marcia delle altre sembra che sia una cosa che riguarda noi tre. Ilicic è sempre stato un giocatore importante. Da quando è arrivato in Italia magari non aveva la continuità di quest’anno, le qualità però le ha sempre avute. La partita la pensavo più complicata, loro venivano da due vittorie importanti: l’abbiamo sbloccata subito e poi abbiamo fatto una prestazione davvero notevole.

Io mi sono arrabbiato abbastanza il primo tempo, abbiamo fatto gol subito e poi c’è stato questo rigore subito. Nel mezzo abbiamo avuto una quantità di occasioni importanti che sembrava che fare gol fosse un optional, in mezzo c’è stato anche il rischio col palo loro. Forse è stato richiamato e nel secondo tempo ha fatto delle cose importanti. Gliel’ho sempre detto, ha le qualità per fare tanti gol: quando arriva al limite ha delle qualità importanti. Il problema è che per farlo arrivare in area bisogna spingerlo, gira sempre lì attorno.

Abbiamo giocato con delle squadre forti, con delle tensioni in gare decisive. Questo giocare tanto ci ha fatto alzare la qualità del gioco, ci ha dato più esperienza e situazioni diverse che abbiamo affrontato, siamo stati duttili negli schemi e nei giocatori. Globalmente come squadra abbiamo più solidità ed abbiamo più sicurezza. Questo si è visto aldilà di oggi negli scontri con la Juventus, oltre al fatto che abbiamo perso: l’anno scorso dopo venti minuti o mezz’ora era finita, ora invece teniamo il campo molto meglio".