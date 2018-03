Serie A - La Fiorentina batte il Torino 1-2 all'ultimo respiro

Nel match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A la Fiorentina vince 2-1 in casa del Torino e si avvicina prepotentemente alla zona Europa League. Successo all'ultimo respiro per la compagine Viola che nel primo tempo sbaglia un rigore con Veretout che poi si fa perdonare segnando il gol del vantaggio. Nel finale Belotti pareggia ma all'ultimo secondo la squadra toscana porta a casa i tre punti grazie al gol di Thereau.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Torino con Iago Falque e Berenguer a supporto di Belotti nel tridente offensivo mentre la Fiorentina risponde col 4-3-1-2 con Saponara a supporto di Chiesa e Simeone.

Buona partenza della Fiorentina che dopo undici minuti si fa vedere con Biraghi dopo una bella azione corale calcia di potenza col mancino ma manda alto. Passano solo due minuti e i toscani hanno una grande chance per passare in vantaggio. De Silvestri tocca il pallone con la mano e Gavillucci indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Vereout ma Sirigu risponde presente salvando i suoi. Il canovaccio tattico è molto chiaro con la compagine di Pioli che manovra mentre il Torino aspetta senza riuscire a rendersi mai pericolosi con il sottofondo dei fischi del pubblico. Nel finale di tempo torna alla carica la Fiorentina: al 45' ci prova Chiesa ma Sirigu risponde presente mentre al secondo dei cinque minuti di recupero si fa vedere Simeone la sua conclusione termina fuori non di molto.

La prima chance, per cosi dire, della ripresa è sempre per la squadra ospite con Chiesa che salta Ansaldi e rientra col mancino ma non trova la porta. Passano sessanta secondi e la Viola va ad un passo dal vantaggio con Ansaldi che svirgola nei pressi della sua porta rischiando l'autorete, sfera fuori di nulla. Mazzarri inserisce Niang per Berenguer ma al 59' la Fiorentina passa meritatamente in vantaggio con Veretout che strappa il pallone ad Acquah, entra in area e col destro batte Sirigu, 0-1. La squadra Granata non riesce a reagire e al 72' la Viola va vicina al raddoppio con Benassi che calcia da buona posizione ma Sirigu risponde presente.

Mazzarri si gioca anche la carta Ljajic e al minuto 86 il Toro pareggia con Belotti che, su invito di Ljajic, batte Sportiello col destro al volo, 1-1. Sembra fatta per la squadra di Mazzarri ma al 94' Ansaldi tocca il pallone col braccio in area e Gavillucci assegna il penalty grazie al VAR: dal dischetto si presenta Thereauu che non sbaglia, 1-2 e fischio finale.

La Fiorentina vince in casa del Torino e si avvicina alla zona Europa League mentre per i Granata altra battuta d'arresto.