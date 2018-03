Genoa, Ballardini è soddisfatto: "Ho visto una buona prestazione contro un Napoli fortissimo"

Non ce l'ha fatta il Genoa. Nonostante un gran primo tempo ed una ripresa tutto sommato di buona solidità difensiva, il Grifone esce sconfitto dal San Paolo a causa di una grande ingenuità, battuto dal Napoli per 1-0. È bastato perdersi per un attimo Raul Albiol su un calcio d'angolo ed i rossoblù hanno lasciato a terra la possibilità di fare punti nella 29esima giornata di Serie A. Dopo la gara, Davide Ballardini ha detto la sua sul delicato momento della propria squadra, al quarto KO consecutivo, ai microfoni di Sky Sport. Questa la sua analisi in senso generale: "Il Genoa ha fatto una buona partita, nelle occasioni non siamo tanto indietro al Napoli. Stasera ho visto una buona prestazione contro una squadra fortissima, quello che rimane è la buonissima prestazione. Il Genoa deve fare di queste partite, poi non incontriamo sempre Napoli o Milan. La partita in cui siamo stati meno bravi è quella col Bologna, ma in queste due ci siamo comportati bene".

Continuano le considerazioni dell'allenatore dei liguri, che si allarga anche al periodo forse non brillantissimo trascorso dagli odierni avversari fino ad oggi. I demeriti dei campani si uniscono ai meriti della retroguardia oppositrice: "Non ho visto un Napoli così brillante, così tonico... forse viene da un momento di difficoltà e le cose non gli venivano bene come al solito, e penso che questo sia dovuto anche alla partita che ha fatto il Genoa".

L'ex mister del Palermo conclude la propria disamina riguardo i partenopei iniziata in precedenza, trovando nel successo di oggi una possibile chiave di volta nella loro corsa al titolo. Potrebbe essere il fattore psicologico a far tornare al top i ragazzi di Sarri, oggi sotto al loro normale standard prestazionale: "Adesso, io da spettatore vedo il Napoli brillante, tonico, oggi non mi è sembrato così padrone come magari è stato in altre occasioni. Può essere il momento, tutte le squadre hanno dei momenti un po' così, in cui le cose non ti vengono. Magari questa vittoria ed il fatto che si sono avvicinati alla Juventus li sproneranno e riusciranno a fare meglio".