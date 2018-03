Spalletti: “Bene tutta l’Inter contro questa Samp”

Vittoria netta e indiscutibile che prosegue nel solco dei segnali positivi intravisti contro il Napoli. L’Inter di Spalletti travolge la Sampdoria a Marassi e torna a conquistare tre punti importanti nella corsa che porta alla prossima Champions League. Icardi mattatore e una squadra che in generale ha messo in mostra quella qualità che l’allenatore aveva preteso anche sfogandosi pubblicamente.

A Premium Sport, però, Spalletti non può rimproverare nulla alla sua squadra: “Discorso sulla qualità per avere una reazione? Lo faccio per andare avanti e per avere un dialogo con i calciatori, poi se per voi (giornalisti, ndr) è uno spunto per creare dei dubbi è una cosa vostra. L'obiettivo è sempre cercare di ottenere qualcosa di più dai giocatori che hanno forza. Non so quale sia il sistema per vincere, ma quello per perdere è fare sempre i complimenti a prescindere".

Perisic e Candreva sono tornati a fare la differenza: “Mi è piaciuta la squadra e il modo di interpretare la partita contro un avversario difficile e che gioca bene e in velocità. Non abbiamo concesso niente, il collettivo ha funzionato, ha giocato da squadra e ha voluto la vittoria a tutti i costi. Rimpianti negli ultimi tre mesi? Andare a rimetterci mano sarebbe altro tempo perso, per cui pensiamo alla prossima partita. Già dall'inizio si è interpretata bene la partita, c'è stato un buon comportamento di attesa e di pressione alta. La lettura chiara ha fatto si che soffrissimo meno di altre volte. Mentre in altre partite andava tutto storto, oggi invece sei accompagnato da quell'entusiasmo e quella tranquillità che dti porta anche un po' di fortuna. Icardi ha giovato della prestazione della squadra, questo ha fatto la differenza”.