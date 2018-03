Juventus: quattordici calciatori convocati in Nazionale, altre grane per Allegri

Piove sul bagnato, in casa Juventus. Oltre all'inaspettato pareggio contro la SPAL ed il problema al flessore di Giorgio Chiellini, la società bianconera dovrà "fare i conti" con gli impegni per le Nazionali e con l'inevitabile diaspora di molti suoi tesserati. Sono ben quattordici, infatti, i calciatori che lasceranno Vinovo, quindici se Giorgio Chiellini dovesse recuperare. L'unica buona notizia è la permanenza di Paulo Dybala, che resterà al centro di allenamento torinese per prepararsi in vista della sfida contro il Real Madrid.

Una vera e propria formazione, quella dei convocati in Nazionale, che potrebbe benissimo essere schierata da Allegri in una partita di campionato o di Champions League e adottando un ipotetico 4-3-3. Partendo dalla porta pali protetti da Gianluigi Buffon, sorvegliato da Benatia e Rugani. Il marocchino è infatti stato convocato per i match contro Serbia ed Uzbekistan, l'azzurro da Di Biagio in ottica Argentina e Spagna. Mentre la fascia mancina è saldamente nelle mani di Alex Sandro - convocato dal Brasile per le sfide contro Russia e Germania, a destra è ballottaggio tra lo svizzero Lichtsteiner e Mattia De Sciglio, con il primo chiamato dalla propria Nazionale per i match contro Grecia e Panama.

Continuando a disegnare lo scacchiere tattico degli juventini impegnati in Nazionale, a centrocampo lascerà Vinovo praticamente tutta la mediana, con Pjanic, Matuidi e Khedira convocati dalle rispettive Nazionali. Il bosniaco dovrà vedersela contro Senegal e Montenegro, il transalpino sfiderà Colombia e Russia. Per Khedira, invece, ci saranno Brasile e Spagna, corazzate da analizzare e studiare in vista dei prossimi Mondiali di Russia 2018. Tridente offensivo, infine, formato da Mandzukic e Douglas Costa ai lati di Gonzalo Higuain. L'argentino giocherà contro Italia e Spagna, il croato Perù e Messico. Oltre all'undici titolari, ci sarebbe spazio anche per due riserve: Wojciech Szczesny, polacco impegnato contro Nigeria e Corea del Sud e Rodrigo Bentancour, chiamato dall'Uruguay per la China Cup.

Una bella gatta da pelare, per Massimiliano Allegri, che in vista del cruciale mese di aprile dovrà fare i conti sia con gli infortuni che con assenza pesanti, valutando perfettamente i calciatori da utilizzare in ogni sfida.

ECCO LA "FORMAZIONE" DEI BIANCONERI CONVOCATI IN NAZIONALE: