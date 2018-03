C'è la Lazio "formato Kiev" contro il Bologna

Lazio-Bologna chiuderà la 29esima giornata della Serie A TIM 2017/2018. Il posticipo domenicale vedrà la squadra di Simone Inzaghi contrapposta al Bologna Football Club 1909. Un'occasione d'oro per i capitolini di mantenersi al quarto posto, respingendo (seppur momentaneamente) gli attacchi di Inter e Milan.

UNA NUOVA SOLUZIONE

Negli articoli precedenti, avevo evidenziato la necessità di un giocatore con doti di regia in mezzo al campo. Inzaghi deve averlo finalmente capito e, a questo proposito, ha arretrato la posizione di Luis Alberto sulla linea dei centrocampisti. Lo spagnolo sembra essere la panacea di tutti i mali della Società Sportiva Lazio. L'iberico, che il piacentino ha provato da regista per gran parte della pre season, è il giocatore che mancava a questa squadra. La sua capacità di far partire l'azione dal basso sgrava (finalmente) Lucas Leiva dai compiti di regia per cui non è portato. Il play di Dourados sarà libero di fare ciò che gli riesce meglio. Ovvero, distruggere l'azione avversaria, senza avventurarsi in parabole da regista che non gli competono. Il "buco" sulla trequarti, lasciato proprio da Luis Alberto, sarà colmato dal ritorno di Felipe Anderson. Il brasiliano sembra aver trovato la forma migliore, sia fisica che mentale, e si candida per tornare in pianta stabile nel blocco dei titolari. Con il diez ad agire alle spalle di Ciro Immobile, Inzaghi non sarà più costretto a privare la linea mediana della verve di Luis Alberto. Spesso, quando l'ex Depor veniva a prendersi la palla a centrocampo, il centravanti di Torre Annunziata si trovava isolato. Grazie a questa nuova variabile tattica, già ammirata contro il FCSB e la Dinamo Kiev, la Lazio potrà finalmente lasciarsi alle spalle i suoi problemi contro le squadre "chiuse", tornando a sfoggiare all'unisono tutti i suoi elementi di maggiore qualità.

QUI LAZIO - FELIPE + LUIS, PER UN LAZIO "D'ATTACCO"

Come vi avevo anticipato, Inzaghi sembra intenzionato a confermare l'assetto visto in Ucraina. Saranno soltanto due gli avvicendamenti nell'undici iniziale. Adam Marusic tornerà dalla squalifica (rimediata contro il Cagliari) in campionato. Ha pienamente smaltito i problemi fisici che ne stavano minando l'utilizzo e si riprenderà una maglia dal primo minuto sulla fascia destra, a discapito di Dusan Basta e di Patricio Gabarrón Gil. L'altro "cambio" riguarderà proprio la corsia opposta a quella del montenegrino. Jordan Lukaku prenderà il posto di Senad Lulic, apparso stremato dopo Kiev. Per il resto, la formazione verrà confermata in blocco. Thomas Strakosha difenderà i pali, e davanti a lui agiranno Luiz Felipe Ramos Marchi (centrodestra), Stefan De Vrij (centrale) e Stefan Radu (centrosinistra). Il terzetto che, oramai, è divenuto (e rimarrà) quello titolare, con il giovane brasiliano che ha scalzato definitivamente Fortuna Wallace e Quissanga Bastos. In attesa che Martin Caceres acquisisca la forma migliore, sarà proprio l'ex Salernitana il titolare del centrodestra. A centrocampo, come ho già detto, ci saranno gli inamovibili Lucas Leiva e Marco Parolo. A fianco a loro, Luis Alberto agirà da mezz'ala. In attacco, Felipe Anderson scorterà Immobile. Sergej Milinkovic-Savic non ha ancora smaltito del tutto le problematiche fisiche che non gli avevano permesso di scendere in campo a Kiev, e verrà tenuto a riposo. Tornerà dopo la sosta.

PROBABILI FORMAZIONI - LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile.

QUI BOLOGNA - DONADONI CAMBIA MODULO: FUORI DESTRO!

Si schiererà con un modulo speculare, Roberto Donadoni. Il tecnico bergamasco sembra intenzionato a mettere in atto quell'idea che, da tempo, frullava nella sua testa. Ecco quindi un Bologna a tratti rivoluzionato, a partire dal modulo. Sarà 3-5-2 anche per gli emiliani. In porta inamovibile Antonio Mirante, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Sebastian De Maio, Filip Viktor Helander e Giancarlo Gonzalez. I due tornanti saranno Federico Di Francesco (a destra) e Adam Masina (a sinistra). Il trittico di centrocampo sarà composto da Blerim Dzemaili, Erick Pulgar e Godfred Donsah. Il duo d'attacco sarà composto da Simone Verdi e Rodrigo Sebastián Palacio. E' diventato definitivamente una riserva Mattia Destro, anche a causa delle ultime prestazioni negative. Si profila un'altra esclusione eccellente per l'ex giocatore di Siena e Roma, che sta attraversando uno dei momenti più difficili e intricati della sua carriera da giocatore.

PROBABILI FORMAZIONI - BOLOGNA (3-5-2): Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi, Palacio.