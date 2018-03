Serie A, Lazio - Bologna: Donadoni e Inzaghi si dividono la posta in palio! Pareggio all'Olimpico

Si rialza la squadra di Donadoni e strappa un pareggio importantissimo contro la Lazio, la quale, invece, non riesce a vincere per superarein classifica l'Inter .

LE SCELTE - Inzaghi opta per una formazione iniziale parecchio offensiva, schierando Nani, Felipe Anderson e Immobile. Luis Alberto invece gioca nel ruolo di Milinkovic Savic, oggi lasciato in panchina. Donadoni invece risponde con il tandem offensivo Palacio - Verdi. Sull'esterno Torosidis vince invece il ballottaggio con di Francesco.

PRIMO TEMPO - Parte subito male la Lazio che si ritrova ad inseguire gli ospiti dopo soli 3 minuti. La rete è di Verdi che trova la gioia del goal sul tap-in a seguito di un tiro di Dzemaili che Strakosha riesce a parare. L’albanese tuttavia non può niente sulla respinta dell'attaccante rossoblu. La squadra di Inzaghi risponde subito prima con Parolo, che sfiora il palo dalla distanza, e poi con Luis Alberto che fa partire una bordata da fuori area che Mirante riesce a respingere. Pochi minuti dopo è di nuovo il brasiliano a inventare per il connazionale Lucas Leiva. L'ex Liverpool riceve il passaggio in area, salta Helander e chirurgicamente buca l'estremo difensore avversario. 1-1 ma i felsinei non ci stanno e replicano subito dopo con Verdi che con una conclusione sibila il palo alla destra di Strakosha.

SECONDO TEMPO - Seconda frazione di gara che vede le due squadre che continuano a studiarsi; il Bologna gira palla bene e velocemente, mentre la Lazio cerca di recuperare palla con un pressing alto. I felsinei provano a sbloccare la partita con Donsah che riceve palla da Mbaye in area e conclude a botta sicura, trovando Luiz Felipe che si immola per salvare il punteggio. I biancocelesti invece non riescono a sfondare la retroguardia avversaria molto chiusa e ben organizzata, e serve Felipe Anderson per incutere timore a Mirante. Il brasiliano improvvisa un'azione personale arrivando alla conclusione che si spegne sull'esterno della rete. Il Bologna prova a chiudere la partita in attacco, cercando il goal del raddoppio con Verdi che tira da fuori area trovando solo un grande Strakosha.

Lazio che strappa solo un punto da questa gara che sin da subito è stata difficile. I biancocelesti si posizionano dunque a quota 54 a meno 1 dall'Inter. Il Bologna invece stacca dall'Udinese, arrivando a quota 34 a meno 2 dal Torino in decima posizione.