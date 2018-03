Milan-Chievo, Gattuso fa i conti con stanchezza e assenze

Un girone fa, Chievo-Milan fu forse la migliore interpretazione della squadra allora di Montella per qualità della manovra e prestazione nel suo complesso. A distanza di alcuni mesi sono cambiate diverse situazini sia in casa rossonera sia in casa veronese. Gattuso ha risollevato un Milan che sembrava sgonfio e fiacco, mentre Maran si trova a fronteggiare una situazione di classifica complicata, una situazione inedita per la società del presidente Campedelli.

Rino Gattuso ha parlato di stanchezza del Milan nella conferenza stampa della vigilia. A questo bisogna aggiungere una situazione legata alle assenze che inizia a essere complicata da gestire, soprattutto per quello che riguarda il reparto difensivo. Come a Londra contro l’Arsenal non ci saranno Calabria e Abate, ma a loro si dovrà sommare anche l’assenza di Romagnoli. Affaticamento muscolare per il centrale difensivo che così non potrà rispondere alla chiamata di Gigi Di Biagio e della Nazionale.

Fino a qui assenze legate a motivi fisici e poi c’è il caso legato a Nikola Kalinic. Il croato non è stato convocato, ma le decisione di Gattuso ha motivazioni puramente tecniche. Una scelta dal sapore di bocciatura, con vista lunga sul prossimo mercato estivo, quando il croato dovrebbe lasciare Milanello, con la Cina o la Bundesliga come destinazioni più probabili. La buona notizia è che si rivede Conti tra i convocati dopo il brutto infortunio autunnale al ginocchio.

Contro il Chievo Gattuso ridisegna il Milan con il 4-3-3 portato avanti in queste settimane. In porta Donnarumma, di cui tutti si ricordano l’errore sul tiro di Xhaka, ma dimenticano con troppa facilità tutti gli altri interventi anche decisivi. In difesa dovrebbero essere confermati rispetto all’Emirates Bonucci, diffidato, Borini e Rodriguez. Per l’altro posto da centrale ballottaggio tra Zapata e Musacchio, con il colombiano che sembra essere leggermente in vantaggio.

A centrocampo Kessie deve fare gli straordinari, mentre tornano Biglia e Bonaventura, fuori dai titolari in Europa League. In attacco, infine, spazio al trio Suso, Cutrone, Calhanoglu, con Andrè Silva possibile sorpresa dell’ultimo minuto.

Probabili formazioni

Milan 4-3-3: Donnarumma, Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

Chievo 4-3-2-1: Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. All. Maran