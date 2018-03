Napoli: e se il dopo-Reina fosse Mattia Perin?

Il calcio, a volte, regala incredibili scherzi del destino, una serie di coincidenze che vanno oltre la consueta casualità e che confermano un filo conduttore spesso difficile da capire nell'immediato. Un gioco del destino come quello che, stasera, potrebbe sancire il passaggio di testimone da Pepe Reina a Mattia Perin, rispettivamente portieri di Napoli e Genoa. Ma andiamo con calma. E' notizia ormai vecchia quella della separazione tra Reina ed il Napoli, con lo spagnolo deciso a cambiare lidi dopo una stagione iniziata all'insegna di qualche stoccata di troppo. Dato per certo il suo approdo al Milan, l'ex Bayern Monaco ha lasciato un vuoto non indifferente, costringendo il Napoli a cercare un sostituto all'altezza.

Abbandonata, almeno per ora, l'idea-Alisson e con un Leno in stand-by, il nome caldo delle ultime ore è proprio quello di Perin, calciatore del Genoa tornato definitivamente in auge dopo l'ennesimo brutto infortunio. Complice anche un miglioramento generale della rosa, Perin sta disputando una stagione davvero stellare, spesso determinante per i suoi al momento di opporsi a suon di parate e miracoli. Questa sera, quando stringerà la mano a Reina, Perin potrebbe quindi già avvertire il peso del vestirsi d'azzurro, dando prova di esserne capace ad un Maurizio Sarri poco convinto del suo ingaggio.

Mentre Giuntoli e Aurelio De Laurentiis stravedono per lui, l'ex tecnico dell'Empoli non è molto convinto del portiere del Genoa. Dubbi sulle sue abilità non ce ne sono, a riscuotere meno entusiasmo sono le sue precarie condizioni fisiche, con una serie di infortuni che hanno inevitabilmente frenato il percorso di evoluzione. Il calciomercato aprirà in estate, è già tempo però di gettare le basi.