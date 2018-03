Serie A: le formazioni ufficiali di Crotone-Roma

Vincere contro il Crotone per mantenersi saldamente nelle posizioni nobili della classifica. E' questo l'obiettivo della Roma di Eusebio Di Francesco, che in casa degli arcigni calabresi proverà a conquistare tre punti importanti. Schierati con il 4-2-3-1, i giallorossi scendono in campo con Edin Dzeko in attacco, sostenuto dagli esterni offensivi Gerson ed El Shaarawy. Davanti ad Alisson, difesa centrale formata da Fazio e Juan Jesus, turno di riposo per Manolas. Lanciati dal primo anche Bruno Peres e Kolarov. A centrocampo, infine, Nainggolan e Pellegrini ai lati di Gonalons. Stessa disposizione tattica anche per i calabresi, che si affidano a Ricci e Nalini ai lati di Ante Budimir. Cordaz in porta, protetto da Ceccherini e Capuano e dai terzini Faraoni e Martella. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Mandragora, affiancato da Stoian e Benali.

FORMAZIONI UFFICIALI CROTONE-ROMA:

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Mandragora, Benali; Nalini, Budimir, Ricci.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Pellegrini; Gerson, Dzeko, El Shharawy.