Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali: fuori Valero e Vecino

Al Ferraris di Genova va in scena la sfida per l'Europa tra Sampdoria ed Inter. I doriani proveranno ancora una volta le mura amiche per ottenere un risultato importante che li rilancerebbe dopo i quattro gol presi a Crotone, mentre l'Inter cerca continuità di risultati e di prestazioni dopo il convincente pareggio con il Napoli di domenica scorsa.

Formazione tipo per Marco Giampaolo che ritrova Bereszynski sulla fascia destra di difesa. A centrocampo squalificato Linetty torna dal primo minuto Praet, grande occasione per lui dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi tanto tempo. Coppia d'attacco Quagliarella-Zapata, con il colombiano che vince il ballottaggio con Caprari.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

Luciano Spalletti sorprende con le sue scelte. Fuori Borja Valero e Vecino, conferma per la coppia centrale composta da Brozovic e Gagliardini che tanto bene ha fatto contro i partenopei. In attacco conferma in toto per tutti i protagonisti del posticipo di domenica sera: Candreva, Rafinha, Perisic e Icardi sono i titolari.

Inter (4-2-3-1): Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.