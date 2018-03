Torino - Fiorentina, incrocio di metà classifica

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, è in programma il confronto tra Torino e Fiorentina. Le due compagini albergano al momento nel centro-classifica, due soli punti di distanza - a favore dell'undici ospite. Il rendimento riflette la stagione, altalenante, delle squadre. Non manca di certo la qualità a Torino e Fiorentina, il pacchetto non è però completo per puntare a qualcosa di più, per inseguire una qualificazione europea. La cura Mazzarri funziona ad intermittenza, dopo un ottimo avvio occorre rendere conto a tre sconfitte consecutive, ultima in ordine di tempo quella con la Roma - 3-0 all'Olimpico. Problemi di carattere fisico, di personalità, diversi i motivi alla base del periodo difficile. Di contro, la Fiorentina è reduce da due vittorie consecutive. Medesimo punteggio, 1-0 contro Chievo e Benevento, 6 punti per ridare un minimo di nobiltà alla graduatoria. La vicenda Astori aleggia ancora nell'aria, difficile dimenticare. Pioli sta plasmando un gruppo piuttosto giovane, serve tempo.

Mazzarri può contare su un numero cospicuo di effettivi per la partita odierna. Fuori causa Bonifazi, Lyanco e Molinaro. I maggiori dubbi nel settore avanzato, in essere il ballottaggio tra Berenguer e Niang - nuovamente arruolabile e chiamato a prendere per mano i compagni. Iago Falque, il punto d'equilibrio, di classe, parte da destra, Belotti è il terminale. Polmoni e impatto fisico in mediana, Rincon chiede aiuto a Baselli e Acquah. Burdisso fornisce garanzie dietro, fa coppia con N'Koulou. De Silvestri e Ansaldi in corsia.

4-3-1-2 per gli ospiti. Saponara è il collante tra centrocampo e attacco, giostra sulla trequarti, il tecnico chiede a lui la scintilla. Chiesa si muove da seconda punta al fianco di Simeone, Badelj è come di consueto il regista. Veretout e il grande ex Benassi a completare il pacchetto nella zona nevralgica. A protezione di Sportiello troviamo Pezzella e V.Hugo, i terzini sono Laurini e Biraghi. Ci sono due possibili alternative: Gil Dias e Milenkovic, con conseguente panchina per Saponara e Laurini.

Fischio d'inizio alle 15, dirige Gavillucci.